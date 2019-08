Kremmen

Die Klasse 1a der Kremmener Goethe-Grundschule hat am Mittwochvormittag eine E-Mail bekommen.

„Seit 13 Jahren ist es Tradition an unserer Schule, gemeinsam mit den Einschülern heliumgefüllte Ballons auf die Reise zu schicken“, berichtet Schulleiterin Annette Borchert. „In diesem Jahr wollten wir es auf Grund der Plastikverschmutzung der Umwelt aufgeben. Aber es fiel uns schwer, da die liebevollen Rückmeldungen, wie das Foto aus diesem Jahr es auch wieder zeigt, eine Überraschung darstellten.“ So seien Ballons aus abbaubarem Kautschuk gekauft worden, die an einem Hanfseil befestigt wurden. „Damit versuchen wir den nicht abbaubaren Anteil zu verringern.“

Die Ballons sind zum Schulanfang in den Kremmener Himmel gestiegen. Nun kam Post im Namen zweier Hunde: „Wir beide, Caja, ein großer Münsterländer, und Lilly, ein Parson Russell Terrier, haben den Luftballon von Jolie gefunden.“ Gelandet ist er in Schönewalde, südlich von Jüterbog. Der Ballon landete im Ortsteil Jeßnigk. Weiter heißt es in der Mail: „Wir wünschen Euch viel Spaß in der Schule.“

Von MAZonline