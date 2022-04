Bauamtsleiter Enrico Wießner verlässt Kremmen

Kremmen

Kremmen muss sich auf die Suche nach einem Bauamtsleiter begeben. Enrico Wießner wird am 30. Juni die Verwaltung und seinen Posten verlassen und nach Oranienburg wechseln. Das bestätigte er am Montag der MAZ. Drei Jahre lang wird er dann Bauamtsleiter in der Stadt gewesen sein.

„Ich habe von Oranienburg ein gutes Angebot bekommen“, sagte er. Er soll dort das neue Amt für Wirtschaftsförderung leiten. Eine Aufgabe, die er sehr reizvoll finde. Seine Aufgabe sei es dort beispielsweise, die Stadt Oranienburg innerhalb der Wirtschaftsregion Oranienburg – Hennigsdorf – Velten stärker zu vertreten.

Bürgermeister Busse bedauert Wießners Weggang

Kremmens Bürgermeister Sebastian Busse (CDU) bedauerte am Montag die Entscheidung Wießners, Kremmen zu verlassen. „Wir haben drei Jahre vertrauensvoll und gut zusammengearbeitet.“ Man gehe im Guten auseinander. Das betont auch Enrico Wießner.

Die Vorgänge in der Kremmener Stadtpolitik haben ihm diesen Schritt offenbar aber auch erleichtert. Er übte Kritik an den vielen Streitigkeiten in der Stadtverordnetenversammlung, die in den vergangenen Monaten mehrfach ein Thema waren. Wenn er etwas fachlich erkläre, „werde ich oft in Schubladen gelegt. Aus seiner Sicht seien die politischen Streitigkeiten auch einer der Gründe, dass die Verwaltungsarbeit stocke. Es sei schwierig, wenn oft alles „gegen einen verwendet wird“, so Enrico Wießner weiter. Kürzlich haben die Stadtverordneten eine Absichtserklärung abgegeben, künftig anders miteinander umzugehen. „Das sind wichtige Worte, dem sollten sie Taten folgen lassen.“

Enrico Wießner kam aus der freien Wirtschaft

Ursprünglich kam Enrico Wießner aus der freien Wirtschaft. „Mir war das schon am Anfang klar, dass es ein gewisses Risiko geben könnte. Ich wusste nicht, wie es mit den Kollegen im Amt klappt. Aber es hat wunderbar geklappt“

In Kremmen stehen viele Bauprojekte an, so zum Beispiel die Sanierung der alten Schulsporthalle. „Wenigstens den Ansatz der Turnhalle hätte ich gern gesehen.“ Das treffe auch auf den Baustart für die Feuerwehr zu, der aber noch in diesem Jahr erfolgen könnte. Als wichtigen Meilenstein für die Stadt Kremmen bezeichnet er den neuen Flächennutzungsplan, der kurz nach seinem Ausscheiden wirksam werde.

Stelle der Bauamtsleitung in Kremmen neu ausgeschrieben

Die Stelle der Bauamtsleitung ist neu ausgeschrieben. Die Bewerbungsfrist dauert bis zum 15. Mai, wie Bürgermeister Sebastian Busse bestätigte. Es werde sicher keine leichte Aufgabe, eine Nachfolgeperson zu finden. Er geht aber davon aus, dass die Stelle neu besetzt werden kann – wenn auch wahrscheinlich nicht gleich zum 1. Juli.