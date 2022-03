Beetz

Der Schulflohmarkt an der Beetzer Grundschule war ein voller Erfolg! 1259 Euro ergab am Dienstag die Auszählung aller Spendenboxen vor Ort.

So konnten einige der Ideen der Kinder, Spenden für die von Krieg und Zerstörung betroffenen ukrainische Familien zu sammeln, inzwischen in die Tat umgesetzt werden. Bei einem Fußballspiel auf dem Hof wurde durch den Verkauf von Kuchen das eingenommene Geld direkt an eine in Beetz aufgenommene ukrainische Familie übergeben.

Mehr als 100 Friedenstauben steigen in die Luft

Auf dem Schulflohmarkt wurde außer Spielsachen, Büchern und anderen Dingen aus den heimischen Kinderzimmern auch Kuchen verkauft, Friedensplakate wurden gestaltet, und in der nächsten Woche sollen weitere Gelder durch den Verkauf von Osterbasteleien eingenommen werden.

Ein besonderer Moment dieses Tages waren die mehr als 100 Friedenstauben, die an blauen und gelben Luftballons den Beetzer Schulhof verließen. Die 1295 Euro, die am Dienstag eingenommen wurden, wird die Grundschule an das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, Unicef, spenden. Seitens der Beetzer Schulleitung kam ein entsprechender Dank an alle Schülerinnen und Schüler und deren Eltern für die tolle Unterstützung.

Von MAZonline