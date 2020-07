Beetz

Nach mehr als 30 Jahren war es am Mittwoch Zeit für den Abschied. Christa Winkler hat sich auf einer kleinen Feier am Nachmittag in den Ruhestand verabschiedet. Sie war die ökonomische Leiterin des „Hauses am See“ in Beetz. Dabei handelt es sich um eine Wohnform für Menschen mit geistigen, körperlichen und psychischen Beeinträchtigungen. Träger ist die Gesellschaft für soziales und betreutes Wohnen (GsbW).

„Auf diese Runde war ich nicht vorbereitet“, sagte Christa Winkler mit einem Lächeln. Viele Wegbegleiter waren gekommen, um sie zu feiern. „Du warst die gute Seele des Hauses“, sagte Volkmar Stumpf, der pädagogische Leiter des Hauses. „Sie bringt immer so einen Sonnenstrahl mit.“ Sie sei es auch immer gewesen, die Gelder beantragt hat – zum Beispiel bei der „Aktion Sorgenkind“, die inzwischen „Aktion Mensch“ heißt. Ein Auto konnte damals über die Stiftung angeschafft werden. „Alle wissen, dass es auch mal total schwer war, aber dein Lachen sagte immer: Das kriegen wir schon hin“, so Volkmar Stumpf.

Anzeige

Angefangen hat alles auf der Station 10 der Sommerfelder Klinik. Die Bedingungen dort seien damals oft schwierig gewesen. Christa Winkler habe mit dafür gesorgt, dass das „Haus am See“ in Beetz eröffnet worden ist. 2007 erfolgte der Umzug dorthin.

Weitere MAZ+ Artikel

Zum Abschied ein Gläschen Sekt. Quelle: Robert Tiesler

Seit Mitte der 80er-Jahre arbeitete Christa Winkler zunächst in der Sommerfelder Klinik, dann im Speziellen auf der Station 10, dem vorherigen Standort der heutigen Einrichtung in Beetz. „Vorher war ich in der Finanzbuchhaltung tätig, in Groß-Glienicke bei Potsdam.“ Ursprünglich aber kommt sie aus Penig bei Chemnitz. Der Beruf ihres Mannes brachte sie in die hiesige Region. „Ich wohne jetzt seit 20 Jahren in Velten“, erzählte die 63-Jährige. Was ihr in Beetz fehlen wird: „Auf jeden Fall die Bewohner, wir sind zusammen alt geworden. Auch die schönen Erinnerungen, die man mit den Mitarbeitern teilt.“ Der Umzug nach Beetz habe damals viele Verbesserungen gebracht. „Ich habe um das Objekt gekämpft.“ Dass der Schritt gemacht werden konnte, das mache sie bis heute stolz, erzählt sie. „Weil ich den Leuten immer versprochen habe, dass ich dafür sorge, dass sie ein neues Zuhause bekommen. Das Versprechen konnte ich halten.“

Im vergangenen Jahr habe sie sich entschieden, in den Ruhestand zu gehen. „Die Kraft hat nachgelassen. Die Jahre, die haben sehr viel Kraft gekostet, um so etwas auf die Beine stellen zu können.“ Ihre freie Zeit möchte sie nutzen, um sich verstärkt um ihre Enkel kümmern zu können. „Da habe ich keine Langeweile“, sagt Christa Winkler. „Außerdem wollen wir uns ein bisschen mehr Erholung und Urlaub gönnen. Außerdem lese ich sehr gerne.“

Von Robert Tiesler