Die Ortsbeiräte aus Beetz und Kremmen haben gemeinsam beschlossen, das beliebte Neptunfest in diesem Jahr am Beetzer See stattfinden zu lassen. Das teilte Kremmens Ortsvorsteher Eckhard Koop mit.

Der Umzug von Kremmen nach Beetz ist eine weitere Konsequenz aus dem Streit mit dem Betreiber der Seelodge und der benachbarten Badewiese am Kremmener See. Die beliebte Veranstaltung, welche 2018 und 2019 noch mit vielen Hundert Besuchern dort gefeiert wurde, kann dort „auf Grund der Zutrittsbeschränkungen des Erbbaupächters, leider nicht stattfinden“, so Eckhard Koop. Im vergangenen Jahr musste sie wegen der Coronapandemie abgesagt werden.

Am Sonntagnachmittag, 1. August, soll Neptun nun aus dem kühlen Nass des Beetzer Sees steigen und wieder diverse Besucher seines Reiches feierlich taufen. „Wer gern eine Person oder sich selber zur Taufzeremonie anmelden möchte, kann das ab sofort gern im Jugendklub Kremmen, unter der Nummer 033055/7 41 62, tun“, so der Kremmener Ortsvorsteher weiter.

„Auch wenn die Vorbereitungszeit recht kurz ist, bemühen sich die Mitglieder beider Ortsbeiräte, ein interessantes Programm auf die Beine zu stellen, um wieder allen Kindern, Eltern und Großeltern einen schönen Tag zu gestalten.“ Geplant seien verschiedene Bühnenauftritte von Tanz-, Sport- und Gesangsgruppen, auch an eine vielfältige Bewirtung arbeiten die Mitglieder der Ortsbeiräte aus Beetz und Kremmen Hand in Hand, heißt es in der Ankündigung.

„Weitere und konkrete Informationen werden wir schnellstmöglich veröffentlichen“, so Eckhard Koop. Dann soll auch feststehen, wann genau es losgeht und ob es coronabedingte Zugangsregeln für die Veranstaltung gibt. Auch Plakate sollen verteilt werden. „Wir freuen uns über viele Besucher aus Nah und Fern.“

