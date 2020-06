Beetz

Von einem Tag auf den anderen war er weg – der Steg am Beetzer See. „Leider mussten wir aus Sicherheitsgründen und zum Schutz aller Benutzer den Steg entfernen“, hatte Kremmens Bürgermeister Sebastian Busse ( CDU) am selben Tag auf entsprechende Fragen in der Beetzer Facebook-Gruppe geantwortet. „Wir werden versuchen eine Lösung zu finden, jedoch wird diese erst nach der Vegetationsperiode ab Oktober möglich sein.“

Doch wie sich herausstellt, wird wohl auch das nicht so einfach sein, und dabei geht es gar nicht mal um die Sicherheit des Steges an sich, sondern um den Versicherungsschutz. Das grundsätzliche Problem: „Früher war der See im vorderen Bereich 1,50 Meter bis zwei Meter tief“, sagte Sebastian Busse auf MAZ-Nachfrage. An bestimmten Stellen habe der See eine Tiefe von drei Metern erreicht. Jetzt sei er im Bereich hinter dem Steg nur noch etwa 1,30 Meter tief. „Das wird dann schon gefährlich, selbst bei einem Kerzensprung“, so der Bürgermeister weiter.

Anzeige

Der Strand in Beetz. Quelle: Robert Roeske

Weitere MAZ+ Artikel

Der Satz „Baden auf eigene Gefahr“ – der scheint an vielen Stellen schon lange nicht mehr gültig zu sein. Auslöser ist ein Gerichtsurteil, nachdem sich ein zwölfjähriges Mädchen beim Baden schwer verletzte und das Gericht eine Kommune verurteilte, weil kein Rettungsschwimmer vor Ort war. Denn: Sobald es an einem Strand Bauten wie Stege oder Anleger gibt, sei die Kommune oder der private Betreiber nach Ansicht des Gerichts in der Pflicht, eine Aufsicht zu stellen.

Das ist auch der zweite Grund, warum der Steg am Beetzer See abgebaut worden ist. „Der Bürgermeister hatte mich ein paar Tage vorher angerufen“, sagte der Beetzer Ortsvorsteher Peter Winkler ( SPD) am Dienstag. „Wir hatten auch noch nach Möglichkeiten gesucht, den Abbau des Steges zu vermeiden.“ Ganz weg ist der Steg nicht, zum Drachenbootrennen, das ja in diesem Jahr wegen Corona ausfällt, kann er wieder ertüchtigt werden, sagte Bürgermeister Busse. Aber auch sonst werde an einer Lösung des Problems gearbeitet – was aber angesichts der Urteilslage schwierig ist.

2017 wurde der Strand in Beetz von den MAZ-Lesern zum schönsten in Oberhavel gewählt. Quelle: Robert Roeske

Eine Idee, das Areal rund um den Steg ausbaggern zu lassen. Dazu müsste, so Sebastian Busse, ein Antrag bei der Unteren Wasserbehörde gestellt werden. Ortsvorsteher Peter Winkler ist da allerdings skeptisch.“Das würde auch nicht viel bringen“, vermutet er. Wenn dann wieder ein bisschen Bewegung im Wasser sei, dann würde das Ausgebaggerte sehr schnell wieder ausgefüllt werden. Zudem stehe schon seit der Wende in Beetz die Frage im Raum, wie der 18 Hektar große See vor der Verflachung gerettet werden könne. „Da wurden schon mal Studien angefertigt, aber das scheiterte letztlich immer am Geld.“

Allerdings besteht selbst nach einem möglichen Ausbaggern zur Vertiefung des Sees immer noch das Versicherungsproblem. „Wir werden alles prüfen“, sagte Kremmens Bürgermeister. Möglich sei auch, dass der Steg nach der Wiederherstellung eingezäunt werde. Wobei selbst auf dieser Weise das grundsätzliche Versicherungsproblem nicht gelöst werde. Und nicht nur in der Hinsicht: Selbst wenn es auf dem Gelände andere Bauten wie Toiletten oder Umkleidekabinen gibt, könnte bereits der Fall eintreten, dass diese betreffenden Gelände bereits überwacht werden müssten. Ob sich die Stadt Kremmen das aber leisten könnte, ist unklar. Am 9. Juli beraten die Stadtverordneten erst mal über einen Zuschuss für die Badeaufsicht am Kremmener See.

Von Robert Tiesler