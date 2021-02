Beetz

Eigentlich würden die Beetzer Karnevalisten am Sonnabend schon den Höhepunkt der Saison feiern – nämlich die letzte von vier großen Abendveranstaltungen in der Mehrzweckhalle neben der Grundschule. Am vergangenen Wochenende hätte der Kinderkarneval stattgefunden.

Doch die Karnevalssaison 2020/21 bestand ausschließlich aus der Fahnenhissung am 11. November 2020 im Beetzer Ortskern. Mehr war wegen der Coronakrise nicht drin. Nur der Präsident Hartmut Kaatsch, seine Frau waren dabei. Anja Leue, die für die Öffentlichkeitsarbeit in Beetz zuständig ist, filmte das alles, damit auch die anderen Fans zumindest digital dabei sein konnten.

Statt der 2021er-Show wird es am Sonnabend eine Wiederholung geben – aber besser als nichts. Denn die Karnevalisten werden die Veranstaltung vom 1. Februar 2020 noch einmal komplett auf Youtube streamen. Dann haben alle Interessierten die Möglichkeit, zumindest auf diesem Wege noch einmal den Karneval vom vergangenen Jahr in der Beetzer Mehrzweckhalle mitzuerleben. Gestreamt wird am Sonnabend, 13. Februar, ab 18.55 Uhr auf der Youtube-Seite „Beetzer Carneval Club e.V.“. Ein Trailer dafür ist dort jetzt schon zu sehen.

Schon im Sommer 2020 war klar: Keine Shows in dieser Saison

Wie Anja Leue am Donnerstag erzählte, habe sich der Techniker des Vereins mächtig dahinter geklemmt, dass es wegen der Musik im Video keine rechtlichen Probleme gibt. „Wir haben uns abgesichert“, sagte sie. So werde an einer Stelle der Ton ausgeblendet, wenn nämlich Helene Fischer erklingt.

Schon im Sommer 2020 stand fest, dass in der Saison 2020/21 keine Veranstaltungen stattfinden werden. Schon damals sei abzusehen gewesen, dass sie sowieso nicht durchführbar gewesen wären. „Das war eine total schlimme Entscheidung“, sagt Anja Leue. „Mein Karnevalsherz blutet“, ergänzt sie. Gerade an den Wochenenden, an denen die Auftritte stattgefunden hätten, wäre ihr sehr schwermütig ums Herz geworden. Normalerweise sind in jeder Veranstaltung mehr als 250 Leute dabei. Das wird dann noch mal im Rückblick zu sehen sein. „Wir zeigen das komplette Programm“, sagt die Beetzerin. „Alle Funkentänze, die Büttenrede, auch den Auftritt des Gastvereins.“ Sie selbst wird die Show dann am Sonnabend auf dem Fernseher anschauen. „Schön gemütlich, und ich werde wohl Taschentücher brauchen.“ Schon die Vorbereitungen dafür seien sehr emotional gewesen.

Am 11. November 2021 beginne dann hoffentlich für die 86 Mitglieder des Beetzer Carneval Clubs wieder eine „richtige“ Saison. „Das wäre dann unsere 60. Saison“, sagt Anja Leue und sie ergänzt: „Wenn wir unseren Geburtstag nicht feiern könnten, dann wäre das noch schlimmer.“

Von Robert Tiesler