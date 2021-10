Beetz

Auf dem Gelände der Beetzer Grundschule herrschte am Montagvormittag große Aufregung. Für die Pausen gibt es dort nämlich eine neue Attraktion. Die Schülerinnen und Schüler warteten schon ganz gespannt auf Sebastian Busse, den Bürgermeister der Stadt Kremmen. Anlass hierfür war die feierliche Übergabe des neuen Spielgerätes und der zwei neuen Holzpavillons auf dem Gelände der Grundschule an der Dorfstraße in Beetz.

Nach ein paar einleitenden Worten des Bürgermeisters und einem großen Dank an alle fleißigen Helfer, die bei der Auswahl und dem Aufbau geholfen haben, durften die Schülerinnen und Schüler am Montag zum ersten Mal auf dem neuen Spielgerät klettern, schaukeln und ausgiebig toben.

Auch die Streitschlichter der Grundschule in Beetz sind stolz darauf, nun eine neue „Friedensecke“ im Form eines Holzpavillons nutzen zu können, wie sie erzählten.

Durch an die Stadt vergebene Fördermittel in Höhe von knapp 20 000 Euro konnte dieses Vorhaben realisiert werden, wie Bürgermeister Busse mitteilte. Es sei im Rahmen des Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum in Brandenburg und Berlin für die Förderperiode 2014 bis 2020 (Maßnahmen M19/Unterstützung für die lokale Entwicklung Leader) durchgeführt und durch ELER-Mittel finanziert worden.

„Im Namen der Schülerinnen und Schüler der Grundschule in Beetz möchte sich die Stadt Kremmen beim Fördermittelgeber für diese Zuwendung bedanken“, so der Bürgermeister weiter.

Von MAZonline