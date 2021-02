Es ist immer weniger Wasser im Beetzer See. „Inzwischen fehlen mehr als ein Meter, deutlich zu sehen an der Uferböschung oder am Badestrand“, sagt Peter Winkler von den Anglern in Beetz. „Deshalb mussten wir uns, als betreuender Verein des Gewässers, langsam auf Rettungsmaßnahmen einstellen.“