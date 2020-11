Beetz

Die „Mission Weihnachten“ hat begonnen. Wulf Hein aus Beetz und Benny Bellack aus Protzen bei Neuruppin sammeln Futterspenden für einen Gnadenhof, die sie dann kurz vor Weihnachten übergeben wollen.

„Wir machen die Aktion seit fünf Jahren“, sagt der 29-jährige Wulf Hein, der in Sommerfeld die Kita „Villa Kunterbunt“ leitet. Angefangen habe alles damit, dass er den Kindern, bei denen er damals arbeitete, zeigen wollte, wie es in einem Tierheim aussieht. „Es ist mir wichtig, dass Kinder sehen, welche Aufgaben es im Tierschutz gibt und wie man von sich aus helfen kann, gerade in der Weihnachtszeit.“ Die Gesellschaft hierzulande sei in den allermeisten Fällen gesund und satt, und zu Weihnachten würden viele Kinder mit Geschenken überhäuft. „Und bevor man auf dem Weihnachtsmarkt 4 Euro für einen Glühwein ausgibt, wollen wir lieber etwas spenden“, sagt der Beetzer. Gesammelt wird rein privat durch die beiden Männer, und es werden ausschließlich Futterspenden angenommen. „Wir nehmen keine Geldspenden“, stellt Wulf Hein klar. „Wir wollen nicht, dass irgendwelche Gerüchte aufkommen.“ Außerdem könnten sie als Privatpersonen auch keine Spendenbescheinigungen ausstellen.

2019: Futter im Wert von etwa 700 Euro

Im vergangenen Jahr kamen Futterspenden im Wert von etwa 700 Euro zusammen – oder anders ausgedrückt: zwei Autofuhren. Die Futterspenden sind kurz vor Weihnachten 2019 zum Verein Gnadenhof & Wildtierrettung Notkleintiere nach Wensickendorf gebracht worden. „Wir waren zuvor dort und haben uns das angeguckt“, sagt Wulf Hein. „Da wird einem erst mal bewusst, wie viel die benötigen und was sie dort alles leisten.“ Die Spenden haben für etwa zwei Wochen ausgereicht. „Wir konnten einen kleinen Teil dazu beitragen.“

Jetzt läuft also die Aktion für Weihnachten 2020 an. Wohin das Futter geht, steht noch nicht fest. Gespendet werden kann Futter in Büchsen oder Säcken. „Wir sammeln Futter jeglicher Art“, so steht es auf dem Flyer, der rund um Beetz, Sommerfeld und Kremmen verteilt wird. „Büchsen, Säcke, Tüten. Egal, ob für Hunde, Katzen, Kaninchen und so weiter.“ Spenden können Einzelpersonen, Firmen oder Vereine.

Frischfutter ist nicht erlaubt

Nicht angenommen wird Frischfutter – aus rein hygienischen Gründen. Spenden wie Obst und Gemüse werden erst ab dem 14. Dezember entgegengenommen. Die Aktion selbst dauert bis 18. Dezember. Spenden können gebracht werden, oder Wulf Hein oder Benny Bellack holen sie ab – je nach vorheriger Absprache

Die Spender werden danach immer auf dem Laufenden gehalten: Wann sind wo die Futtermittel übergeben worden – all das solle jederzeit transparent bekanntgegeben werden. „Die Leute, die etwas gespendet haben, bekommen auch eine kleine Danksagung“, so Wulf Hein weiter.

Wulf Hein in Beetz ist erreichbar unter der Telefonnummer 0152/06121445, Benny Bellack in Protzen per E-Mail an die Adresse Ben.Bellack@yahoo.de.

Von Robert Tiesler