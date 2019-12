Beetz und Sommerfeld: Gemeinsames Gemeindezentrum am Sportplatz?

Sommerfeld

Der Gemeinderaum in Sommerfeld ist zu klein, und auch die Beetzer haben in der Sporthalle nur ein kleines Räumchen. Seit längerer Zeit wird insbesondere in Sommerfeld über den Bau eines neuen Gemeindezentrums diskutiert.

Lange war davon die Rede, es auf der Ecke Schwarzer Weg/Griebener Weg zu erbauen. Aber Kremmens Bürgermeister Sebastian Busse ( CDU) erteilt dieser Idee eine Absage. „Der Standort ist ungeeignet“, sagte er in einem Gespräch mit der MAZ. Es handele sich um ein Wohngebiet, dies könne zu Lärmproblemen führen. Außerdem sei unklar, ob die Stadt Kremmen das Grundstück von den Sana-Kliniken kaufen könne.

Sebastian Busse hat stattdessen einen ganz anderen Vorschlag und bezieht die Beetzer gleich mit ein. „Es kann doch nicht schwer sein, sich in der Mitte zu treffen“, sagte er. Er denkt an ein neues Bürgerzentrum für Sommerfeld und Beetz am Sommerfelder Sportplatz in der Bahnhofstraße. Das dortige Gebäude könnte aus seiner Sicht ausgebaut werden. Denn klar sei: „Wir können nicht an zwei Stellen bauen.“ Damit meint er den Wunsch einiger Beetzer, dass auch sie gern eine entsprechende Stätte haben möchten.

An der Ecke Griebener Weg / Schwarzer Weg in Sommerfeld wird sich das Vorhaben nicht realisieren lassen. Quelle: Robert Tiesler

Der Vorteil in der Bahnhofstraße aus Busses Sicht: „Das Grundstück ist komplett erschlossen, es ist kein Wohngebiet, es gibt kein Parkplatz-Problem.“ Man könne das Gelände entsprechend ertüchtigen und anbauen.

Der Beetzer Ortsvorsteher Peter Winkler ( SPD) ist angesichts der Idee skeptisch. „Es heißt ja immer, ich sei dagegen, aber das ist überhaupt nicht so. Aber ich frage mich: Wer soll es nutzen?“ Die Beetzer haben den Raum in der Sporthalle. „Da sind die Frauensportler drin, die Senioren mit ihren Würfelspielen. Die werden da nicht hingehen.“ Damit meint er ein eventuelles Zentrum an der Sommerfelder Bahnhofstraße. Aus seiner Sicht wäre es wichtiger, wenn die Ludwigsauer eine Unterkunft für den Heimatverein bekämen.

Absolut gegen diese Idee ist Sommerfelds Ortsvorsteher Jürgen Kurth (UWG/LGU). Auch der ganze Ortsbeirat sei gegen den Plan, am Sportplatz zu bauen. „Weder die Beetzer noch die Sommerfelder werden gern den Weg da hinaus nehmen“, sagte Jürgen Kurth am Montag. Der einzige Standort, der für die Sommerfelder übrig bleibe, sei der hinter dem jetzigen Gemeinderaum, sagte er.

„Der jetzige Raum ist zu klein“, so Jürgen Kurth weiter. „Er genügt den heutigen Ansprüchen nicht mehr.“ Es hapere an einer vernünftigen Küche, auch sei es schwierig, die vorhandene Bestuhlung beiseite zu stellen. Der neue Raum in einem Gemeindehaus müsse Platz bieten für 80 bis 100 Leute. Auch bräuchte es entsprechende sanitäre Anlagen.

Kremmens Bürgermeister Sebastian Busse sieht dagegen in der Zukunft nur die Möglichkeit des einen Gebäudes für zwei Dörfer. „Das ist das Einzige, was aus meiner Sicht möglich ist.“

Von Robert Tiesler