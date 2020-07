Beetz

Bis zum 21. August steht fest, über welche Vorschläge die Beetzer für den nächsten Bürgerhaushalt abstimmen können. Das sagte Ortsvorsteher Peter Winkler am Dienstag. „Wir wollen weiterhin Schilder vor historischen Gebäuden.“ Außerdem soll es für den Naschgarten an der Ecke Mühlenweg/Seestraße einen Stromanschluss geben – für eine elektrische Wasserpumpe. Angeschafft worden sei bereits eine ausrangierte Telefonzelle, die allerdings noch aus Michendorf abgeholt werden muss. In dieser Zelle soll dann eine Büchertauschbörse eingerichtet werden, so Peter Winkler.

Naschgarten in Beetz. Quelle: Robert Tiesler

„Es gab aber auch Vorschläge für den Bürgerhaushalt, die vollkommen unrealistisch sind.“ So habe jemand vorgeschlagen, ein Seniorenheim in Beetz zu bauen, was natürlich im Budget nicht drin ist.

Von Robert Tiesler