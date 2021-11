Kremmen

Versteckt hinter einer hohen Hecke schmiegt sich der Hof „Kunst & Beeren“ an das Ufer des Ruppiner Kanals in Kremmen. Am Sonnabend herrschte bei dem beliebten Ausflugsziel schon eine ganz besondere vorweihnachtliche Stimmung, war doch bereits der Eingang mit rot und gold glänzenden Christbaumkugeln geschmückt. Nur ein kurzer „Check-In“ zur Kontaktnachverfolgung, schon stand man in einem kleinen Winterwunderland.

Tische und Stühle luden zum Verweilen ein. Quelle: Robert Roeske

In der Mitte des Gartens zog eine große Leinwand alle Blicke auf sich: Dort liefen kleine Weihnachtsfilmchen, welche die Besucher sofort in die passende Stimmung versetzten. Tische und Stühle luden zum Verweilen am Lagerfeuer ein. Spätestens jetzt war klar: Die Adventszeit steht direkt vor der Tür. Geführt wird der Kremmener Hof „Kunst & Beeren“ seit 2019 von Katrin Sprenger und Jan Kühling.

Der Chef kümmerte sich selbst um die Versorgung seiner Gäste. Quelle: Robert Roeske

„Ich bin Grafikerin, Jan ist Umweltingenieur“, erzählt Katrin Sprenger, während sie noch die letzte Deko herrichtet. „Wir wollten beide einfach mal etwas anderes machen und haben dabei bemerkt, dass unsere Kompetenzen gut zusammen passen.“

Coronapandemie macht den Betreibern zu schaffen

Ihr Konzept sei von den Gästen gut angenommen worden, so dass das Angebot mittlerweile sogar erweitert werden konnte. Von Lesungen über Konzerte bis zum Open-Air-Kino vor schönster Naturkulisse ist auch dort für jeden Geschmack etwas dabei – wenn es denn die Pandemie zulässt. „Corona hat schon ein gehöriges Loch in die Kasse gerissen“, berichtet die Chefin betrübt. Nun hoffen die Betreiber, mit ihrem kleinen, aber feinen Weihnachtsmarkt noch einen versöhnlichen Jahresabschluss begehen zu können.

Am 4. und 5. Dezember werden wieder Märchen am Lagerfeuer erzählt. Quelle: Robert Roeske

Wer den Auftakt verpasst hat, der kann seinen Besuch an den kommenden drei Wochenenden nachholen: Am 27. und 28. November sowie am 4. und 5. und 11. und 12. Dezember öffnet „Kunst & Beeren“ in der Zeit von 14 bis 19 Uhr das Tor für Interessierte. Am 27. und 28. November wird es auf dem Weihnachtsmarkt musikalisch, wenn das Duo Caro und Rico zu einer Reise durch Weihnachtslieder und Co. am Lagerfeuer einladen.

Für das leibliche Wohl ist gesorgt

Am 4. und 5. Dezember kommen kleine und große Märchenfreunde auf ihre Kosten: Um 15 und 16 Uhr kommt trägt die Veltener Märchenerzählerin Marion Wölfel ihre Geschichten am knisternden Lagerfeuer vor. Hungrig muss währenddessen auch niemand bleiben: Für das kulinarische Wohl sorgen leckerer Kuchen, heiße Grillwürste und ein wärmender Glühwein. Wer noch nach einem Weihnachtsgeschenk für die Liebsten sucht, hat gute Chancen, auf dem Weihnachtsmarkt fündig zu werden.

Von selbst gemachter Marmelade über Spirituosen bis zu Dekoration und Keramik bietet der Hofladen reichlich Auswahl. Die Adventskränze hat Chefin Katrin Sprenger sogar selbst per Hand gebunden.

Von Stefanie Fechner