Bei den Modellbahnern gibt es ein zweites Kremmen

Das dürften die Kremmener interessiert zur Kenntnis nehmen: Es gibt in der Stadt jetzt ein beheiztes Freibad! Allerdings nicht in der echten Stadt Kremmen, sondern in der auf der Anlage des Modelleisenbahnvereins in Kremmen. Denn die eigene Heimatstadt spielt dort eine sehr große Rolle.

Leider wird es in diesem Jahr wegen der Coronapandemie keine Möglichkeit geben, sich bei einem „Tag der offenen Tür" einen Überblick zu verschaffen, was die Modellbahner in den vergangenen fast drei Jahren alles geschafft haben. Eigentlich war der Besuchertag für Nikolaus geplant, doch die aktuellen Regelungen machen es unmöglich. Seit Anfang November ruht auch die Vereinsarbeit, nur für den kurzen Pressetermin wurde eine Ausnahme gemacht.

Zur Galerie Beim Modelleisenbahnverein in Kremmen hat sich in den vergangenen Jahren viel getan. Die alte Platte ist abgebaut worden, inzwischen sind auf einer neuen verschiedene Landschaften und Städte entstanden – darunter ein Modell von Kremmen.

„Vom Meer ins Gebirge“ lautet das Motto der neuen Anlage, die im Vereinsgebäude an der Ruppiner Straße entstanden – aber noch längst nicht fertig ist. Das Herzstück bilden natürlich die Gleise der Züge – zu sehen gibt es aber sehr viel mehr. Tatsächlich ist auf der rechten Seite der Platte ein Hafenbecken zu sehen. Das Wasser besteht aus mehreren Schichten Toilettenpapier, das in wellige Form gebracht worden ist, dazu Lack und Farbe – sieht erstaunlich echt aus. Dahinter erstreckt sich ein kleines Industriegebiet. Auf einem Bauhof werden Steine gelagert, der Rangierbetrieb ist noch im Aufbau. An der Seite steht ein Leuchtturm auf einem Hügel.

Auf der hinteren Platte befindet sich eine größere Stadt mit einem Hauptbahnhof. Wer genau hinschaut, entdeckt sogar, dass selbst im Tunnel etwas zu sehen ist. Es gibt ein Rathaus, an der Kirche wird gerade geheiratet.

In der Mitte befindet sich Kremmen. Darauf zu sehen sind der Marktplatz, auf dem gerade der Erntefest-Umzug stattfindet, ein Miniatur-Nachbau des Rathauses, auch der Spargelhof, das Autohaus Mühle, die Gärtnerei Prahl haben einen Platz. „Es ist die Idee, dass wir ansässige Firmen darstellen“, sagt Hans-Jürgen Passlack vom Modellbahnverein. Es sind Firmen, die auch schon für den Verein gespendet haben, egal ob Geld- oder Sachspenden Auch das Scheunenviertel ist zu sehen. „Das hat die Schüler-AG 2018 gestaltet.“ Wegen der Pandemie ruht die Zusammenarbeit mit der Goetheschule allerdings. Für die Kremmener ebenfalls interessant ist, dass es auf der Modellbahnanlage am Rand von Kremmen ein Musikfestival gibt. „Bei uns gibt es das Punkfestival noch“, sagt Hans-Jürgen Passlack und schmunzelt.

Bislang nur in Ansätzen zu sehen ist eine Gebirgslandschaft, der verschneite Berg ist fertig, aber die Gleisspirale aus dem unteren in den oberen Bereich ist noch „nackt“. Aber nun ruht die Arbeit. „Ich denke, für uns ist in diesem Jahr Schluss“, sagt Ingrid Reitmann angesichts der Corona-Regeln. Weil die Besucher ausbleiben, fehlen auch Einnahmen – zumal ab 2021 für das Vereinshaus mehr Miete gezahlt werden müsse. Die Kremmener Modellbahner hoffen, im Frühjahr 2021 den „Tag der offenen Tür“ nachholen zu können – und vielleicht finden sich auch Interessierte, die im Verein mitmachen möchten.

www.modelleisenbahn-kremmen.de.

Von Robert Tiesler