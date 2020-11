Flatow

An diesem Wochenende hat der Hofladen auf dem Karolinenhof zwischen Flatow und Kuhhorst letztmals in dieser Saison geöffnet. Öffnungszeiten sind am Freitag von 11 bis 19 Uhr und am Sonnabend und Sonntag von 9 bis 19 Uhr.

Alle Speisen und Getränke aus dem Hofcafé werden aufgrund der aktuellen Bestimmungen zur Eindämmung des Coronavirus nur zum Mitnehmen angeboten. Der Hofladen bietet das übliche Angebot. Die Saison auf dem Karolinenhof endet immer im November. Zum Jahresbeginn werden dort die Zicklein geboren, der Hof selbst öffnet in der Regel dann wieder Mitte Februar.

Von MAZonline