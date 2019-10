Kremmen

Das gab es im Kremmener Theater „Tiefste Provinz“ auch noch nicht. Die beiden Konzerte von Bell, Book & Candle am 22. und 23. November sind ausverkauft – ebenso das Zusatzkonzert am 21. November. Deshalb gibt es nun ein zweites Zusatzkonzert am Mittwoch, 20. November.

Damit spielt die Band erstmals an vier Tagen hintereinander im Theater. Der Eintritt kostet 28 Euro. Erst Anfang September spielten die Musiker beim Erntefest.

Tickets gibt es auf: www.tiefsteprovinz.de.

