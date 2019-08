Kremmen

Das diesjährige Kremmener Erntefest, das vom 30. August bis 1. September stattfinden wird, bekommt einen krönenden Abschluss. Am Sonntag wird um 16 Uhr die Band Bell, Book & Candle einen Auftritt im Scheunenviertel haben.

Die deutsche Popband gibt es seit 1994. Ihr größter Hit war 1997 „Rescue me“. Auch „Read my Sign“ 1998 war sehr erfolgreich. Im vergangenen Jahr erschien das aktuelle Album „Wer wir sind“. In Kremmen präsentiert die Band alte und neue Songs aus ihrem Repertoire.

Eintritt müssen die Zuschauer an diesem Tag nicht bezahlen, er ist für die Besucher kostenlos. Dass das möglich ist, gehört zu der Tatsache, dass in diesem Jahr in Kremmen das Ernte- und Regionalparkfest gefeiert wird. Deshalb ist das Budget des Festes um mehr als 25 000 Euro aufgestockt worden. Die Stadt selbst gibt die üblichen 20 000 Euro. Kremmen gehört zum Regionalpark Krämer Forst.

Von Robert Tiesler