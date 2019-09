Kremmen

Mit dem einem Konzert der Band „Bell, Book & Candle“ endete am Sonntagnachmittag das Erntefest im Kremmener Scheunenviertel. Die Gruppe aus Berlin präsentierte ihre größten Hits, aber auch neue Songs. Nicht fehlen durfte am Schluss der größte Hit „Rescue me“.

Auch der kleine Regenschauer zwischendurch konnte die Besucher nicht verscheuchen. Für das Abschlusskonzert gab es viel Lob. „Das ist die richtige Band für das Fest“, sagte Bürgermeister Sebastian Busse am Sonntag am Rande des Konzertes. Sonst sei gegen 14 Uhr alles zu Ende, nun ging es bis zum frühen Abend. Auch Regionalmanagerin Kerstin Rosen äußerte sich am Montag sehr positiv über diesen Festabschluss.

Bell, Book & Candle in Kremmen. Quelle: Robert Tiesler

Vom 21. bis 23. November gastiert Bell, Book & Candle für drei Konzerte im Kremmener Theater „Tiefste Provinz“. Nur noch für den 21. November gibt es jedoch Restkarten.

Vor dem Konzert ist übrigens Reiko Meißner als Erntefest-Moderator verabschiedet worden. Aus beruflichen Gründen habe er keine Zeit mehr, sich auf ein Event wie dieses vorzubereiten, hieß es. Andrea Busse, die zu den Organisatoren des festes gehört, überreichte ihm am Sonntagnachmittag Blumen zum Dank.

Von Robert Tiesler