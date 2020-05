Bemalte Steine im Stadtpark: Kremmlinge sollen die Welt erobern

Kremmen

Dario (8) kommt mit seinem bemalten Stein zum Hügel, an dem die bunte Schlange entsteht. „Ich habe unser Haus gemalt“, sagt er und zeigt den Stein in seiner Hand. Hinter ihm kommt Emily (6). Ihr Stein ist mit Gelb und Blau bemalt. „Einfach so“, sagt sie und lächelt. Es sind ihre Lieblingsfarben, wie sie dann noch hinterherschiebt.

Die Kinder aus dem Hort kamen am Dienstagmittag in den Kremmener Stadtpark, um ihre bemalten Steine vorbeizubringen. Es sind keine normalen Steine, sondern „Kremmlinge“. Sie liegen jetzt als Schlange aneinandergereiht im Stadtpark – irgendwann bald sollen sie aber ihre Reise um die Welt antreten, wenn alle Menschen wieder reisen können.

Anzeige

Die ersten Steine sind gelegt. Quelle: ENRICO KUGLER

Weitere MAZ+ Artikel

Schon in einigen Orten in Oberhavel gibt es die Aktion, Steine bunt zu bemalen und sie irgendwo im Ort zu platzieren. Die Kremmener haben diese Idee aufgegriffen. Dort stand das Projekt unter dem Motto „Ob groß oder klein, wir halten zusammen und sind eins.“ Innerhalb des Projektes sind alle Kitas aus Kremmen und den Ortsteilen, die Schulen, Seniorenheime, das Beetzer „Haus am See“ und die Kremmener Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete eingeladen worden, sich daran zu beteiligen. Eingeladen waren aber auch die Bürgerinnen und Bürgern der Stadt. Erreicht werden sollte eine größtmögliche Beteiligung. Mitgemacht haben mit dem Stand von Dienstagmittag unter anderen die Pro-Seniorenpflege, die Kremmener Grund- und Oberschule, der Hort, die Kita in Flatow und das „Haus am See“.

Die Schlange im Stadtpark soll nach den Vorstellungen der Organisatoren in den nächsten Tagen und Wochen noch wachsen. „Wir haben noch keinen genauen Zeitpunkt, wie lange wir sie wachsen lassen wollen“, sagte Danny See, der Jugendklubleiter in Kremmen.

Die Steine im Park. Quelle: ENRICO KUGLER

Alle Steine haben am Dienstag auch einen kleinen Kremmen-Stempel bekommen. Er zeigt das Wappen der Stadt. Damit sollen die „Kremmlinge“ endgültig unverwechselbar sein. Vom Jugendklub aus wird die Aktion weitergeführt. Dort und in der Tourismusinfo im Scheunenviertel ist die Markierung der Steine weiterhin möglich.

Es waren am Dienstag schon viele Motive auf den im Park ausgelegten Steinen zu sehen. Da gab es Marienkäfer, schwarz-gelbe Bienen, Steine mit bunten Punkten, Glückssteine, auf einem steht der Schriftzug „Jugendklub“, einige sind außerdem mit dem Namen der Künstler versehen.

Von Robert Tiesler