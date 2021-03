Beruflicher Neustart: Manon Wetzel ist selbstständige Nageldesignerin und angestellte Friseurin

Vehlefanz/Kremmen

Menschen glücklich zu machen – mit schönen Fingernägeln, Augenbrauen oder einer neuen Frisur. Das macht auch die Nagelstylistin und Friseurin Manon Wetzel glücklich. Seit einigen Jahren führt die 37-Jährige ein Nagelstudio in der Kremmener Altstadt, hat sich erst kürzlich im Bereich Microblading weitergebildet, einer Art Nachzeichnung der feinen Häarchen an den Augenbrauen. Der erste Lockdown im Frühjahr 2020 bremste sie schon stark aus, dann kam die zweite Schließung im November. Unsicherheit plagte die zweifache Mutter. Wie sollte es weitergehen? „Ich habe dann bei Facebook gelesen, dass der Friseursalon Bartholomé in Vehlefanz eine Friseurin sucht. Ich kannte den Salon, weil er mit seiner Größe und seinem Image schon eine echte Besonderheit auf dem Dorf ist. Ich war auch selbst schon als Kundin dort“, erzählt Manon Wetzel. „Ich habe dann den Chef Bartholomäus Raschke angeschrieben und es hat gleich gepasst.“ Schnell war klar, dass die Kremmenerin auf die Stelle passt. „Friseurin war meine erste Ausbildung, erst danach habe ich mich aufs Nageldesign und später Microblading spezialisiert“, erklärt sie.

Manon Wetzel liebt es, Haare zu schneiden. Quelle: Enrico Kugler

Mit der Festanstellung auf 30-Stunden-Basis beim Friseur geht Manon Wetzel beruflich und finanziell auf Nummer sicher, das Nagelstudio führt sie aber nebenbei weiter. Gespannt wartete Manon Wetzel nun darauf, wann die Friseure wieder öffnen dürfen. Seit Montag brummt endlich das Geschäft. „Wir hatten am Montag schon 71 Kunden, normalerweise sind es sonst 30 bis 40 pro Tag“, sagt Salon-Inhaber Bartholomäus Raschke. „Jetzt kommt das schöne Wetter und ganz viele Menschen fühlen sich einfach unwohl mit grauem Ansatz oder kaputten Haarspitzen. Ich bin richtig glücklich, dass wir endlich wieder starten können.“ Dass er sein Team um eine weitere Mitarbeiterin vergrößern konnte, freut ihn ebenfalls. „Wir haben nun auch unsere Öffnungszeiten erweitert und sind von 7 bis 21 Uhr für unsere Kunden da.“

Von ihrem neuen Chef Bartholomäus Raschke kann die Friseurin viel lernen. Quelle: Enrico Kugler

Nachdem bekannt wurde, dass die Friseure wieder öffnen dürfen, stand das Telefon im Vehlefanzer Salon nicht mehr still. Auch übers Internet kamen unzählige Anfragen. Raschke, der seinen Salon 2007 eröffnet hat und seit 2014 am jetzigen Standort arbeitet, organisierte gleich nach dem Bund-Länder-Beschluss ein Meeting mit seinen Mitarbeitern, um die Wiedereröffnung am 1. März zu planen. Die Angestellten wurden in zwei Schichten eingeteilt, um die langen Öffnungszeiten abdecken zu können. Auch die Hygienestandards wurden angepasst. Der Wartebereich befindet sich draußen. Manon Wetzel genießt es, nun täglich mit dem Auto zur Arbeit fahren zu können und freut sich sehr auf ihre Kunden. Auch privat hat sich vieles bei der Kremmenerin verändert. „Der berufliche Neustart tut mir total gut, manchmal braucht man einfach eine Veränderung.“ Wann ihr Nagelstudio wieder öffnen darf, weiß sie nicht. „Ich mache das aber auf jeden Fall weiter und freue mich auch dort wieder sehr auf meine Kunden“, sagt sie.

Von Wiebke Wollek