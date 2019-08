Neuruppin

Der versuchte Brandanschlag zweier Männer am 14. April 2017 auf eine Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge in Kremmen wurde am Freitag erneut vor dem Landgericht Neuruppin verhandelt.

Angeklagter wehrte sich gegen Urteil

Die erste Große Strafkammer hatte einen heute 37-Jährigen am 5. Juli 2018 wegen...