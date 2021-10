Bisher kein Erfolg: Zukunft des Kremmener Bürgerhaushalts ist unklar

Kremmen

Brauchen Kremmen und die Ortsteile noch einen Bürgerhaushalt? Die Meinungen dazu gehen auseinander – wegen der meist anhaltend geringen Beteiligung, aber auch wegen der schwierigen Situation des Kremmener Haushaltes (MAZ berichtete). Wie ist die Stimmung in den Orten?

In Hohenbruch will man den Bürgerhaushalt von der Kremmener Haushaltslage abhängig machen. Das sagte Ortsvorsteher Arthur Förster (UWG/LGU) am Montag. Bestimmte Dinge wie die Zuwegung zur Bushaltestelle in Johannisthal seien gut. Aber Dinge wie Vogelhäuschen, könnten die Leute auch alleine bauen, so Förster weiter. Zur Zukunft des Bürgerhaushaltes sagt er: „Wenn die Haushaltslage kritisch ist, dann müssen wir sehen, ob wir uns das leisten können.“

Sommerfeld: Einstimmig dagegen

Die Sommerfelder haben sich im Ortsbeirat einstimmig für die Aussetzung des Bürgerhaushaltes für 2023 ausgesprochen. Wie Ortsvorsteher Jürgen Kurth (UWG/LGU) am Montag sagte, habe das auch mit den eingereichten Vorschlägen zu tun. „Viele Vorschläge werden nicht mehr als lebenswichtig gesehen.“ Da gehe es überwiegend um neue Hundetoiletten oder Blühwiesen. Gekoppelt wurde die Wahl zum Bürgerhaushalt 2022 mit der Sitzung des Ortsbeirates, etwa 30 Leute nahmen teil. Allerdings ist das Sportplatzgebäude, wo die Wahl stattfand, recht weit außerhalb des Dorfes. Nach der Entscheidung in Sommerfeld, im nächsten Jahr keine Bürgerhaushaltswahl zu veranstalten, wolle man nun abwarten, was in der Stadtverordnetenversammlung dazu entschieden werde.

Etwas anders ist die Stimmung in Beetz. Dort fand die Wahl an einem Sonnabend am Naschgarten, zentral im Dorf, statt. Weit mehr als 100 Leute haben teilgenommen, und für Ortsvorsteher Peter Winkler (SPD) ist das ein Erfolg. „Wir haben das verbunden mit einem kleinen Fest.“ Es funktioniere, weil das auch ein Knotenpunkt auf dem Weg zum See sei, so Winkler weiter. „Da kommen Leute, die sonst nicht mitgemacht hätten.“ Man habe sich vorher im Ortsbeirat viele Gedanken über die Wahl und die Durchführung gemacht. Beetz wolle den Bürgerhaushalt beibehalten – allerdings nicht, wenn die Haushaltslage schlecht sei. „Wir haben Pflichtaufgaben, und der Bürgerhaushalt ist freiwillig.“ Wenn in Kremmen gespart werden müsse, dann auch beim Bürgerhaushalt, so Peter Winkler weiter.

Flatow war am Anfang kritisch

Auch in Flatow steht man dem Bürgerhaushalt positiv gegenüber. „Wir waren zum Anfang kritisch“, sagte Ortsvorsteher Gert Dietrich (UWG/LGU) am Montag. „Aber wir haben gemerkt, dass wir jedes Mal ein gutes Ding dabeihatten.“ Am Denkmal in der Hauptstraße wurde auf diese Weise die Errichtung einer Stromsäule beschlossen – zum Beispiel für den dort stattfindenden Weihnachtsmarkt. Inzwischen steht die Säule, ihr fehlt aber noch der Stromanschluss. „Die Beteiligung an der Wahl könnte aber besser sein“, sagt Gert Dietrich auch. Bänke oder auch Hundetoiletten müssten auf diese Weise nicht vom Haushalt, sondern aus dem Bürgerhaushalt finanziert werden.

Die Staffelder könnten sich vorstellen, einmal auszusetzen. Das hatte Ortsvorsteher Heino Hornemann (parteilos, CDU-Liste) nach der Wahl für 2022 vor vier Wochen gesagt. „Oder es gibt immer einen Ort, der mehr Geld bekommt“, so Hornemann auf MAZ-Nachfrage. Sein Argument: Alle Kleinigkeiten im Ort seien angeschafft, es gebe Hundekoteimer und Bänke. Für größere Anschaffungen reiche das Budget des Bürgerhaushaltes nicht. „Da fällt einem kaum noch was ein.“ Die Beteiligung in diesem Jahr sei allerdings recht gut gewesen, mehr als 50 Leute waren ins Bürgerhaus gekommen.

Groß-Ziethen will aussetzen

In Groß-Ziethen hat sich der Ortsbeirat einstimmig dafür ausgesprochen, den Bürgerhaushalt im kommenden Jahr auszusetzen. „Gerade in diesen Zeiten ist das purer Luxus“, sagte Ortsvorsteherin Astrid Braun (parteilos) am Montag in Hinblick auf die knappen Kassen in Kremmen. Hinzu komme die sehr schwache Beteiligung im Dorf. „Es soll auch keiner erzählen, es habe keiner gewusst, dass die Wahl stattfindet.“ Selbst Leute, die Vorschläge eingereicht haben, seien nicht zur Wahl selbst gekommen. Es herrsche Desinteresse.

Anders hat sich der Ortsbeirat in Kremmen entschieden. „Alle, bis auf einen, waren dafür, den Bürgerhaushalt beizubehalten“, sagte Ortsvorsteher Eckhard Koop (DUB) am Montag. Es sei wichtig, dass der Bürger mitbestimme, auch wenn er sich noch nicht in der gewünschten Art beteilige. „Man kann über das eine oder andere, wie man es besser machen kann, diskutieren.“ Zudem ist Koop dagegen, nur eine Wahl für Kremmen und alle Ortsteile durchzuführen. Er hat die Sorge, dass bei den kleinen Orten dann nichts mehr ankomme.

Wie die Zukunft des Bürgerhaushaltes in Kremmen sein wird, werden sicherlich bald die Stadtverordneten besprechen.

Von Robert Tiesler