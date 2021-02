Kremmen

Fans der Kremmener Bluesnacht im Scheunenviertel müssen Geduld haben. Sie hatten ihre Tickets eigentlich für den 28. März 2020 gekauft. In mehreren Scheunen sollten dann eigentlich diverse Konzerte stattfinden. Doch dann kam die erste Welle des Coronavirus, und die Veranstaltung musste – wie alle anderen auch – abgesagt werden. Oder eher: verschoben werden. Neuer Termin war der 22. August. Da war die Coronasituation zwar besser, aber eine Großveranstaltung mit gut 1000 Gästen und lauter vollen Scheunen war immer noch nicht möglich. Neuer Termin war nun der 27. März 2021 – also fast ein Jahr später.

Doch auch dieser Termin kann ziemlich sicher nicht gehalten werden. Das sagte Andrea Busse, die sich im Rahmen ihrer Tätigkeit im Kremmener Tourismusinformationspunkt auch um die Veranstaltungen im Scheunenviertel mit kümmert, am Mittwoch. Das Musikevent muss damit nun bereits das dritte Mal verschoben – nun auf einen noch nicht benannten Termin im Sommer 2021.

Kann „Kremmen läuft“ stattfinden?

„Wir sind sehr dankbar, dass die Leute sehr geduldig sind und fast niemand kommt und sein Geld zurück will“, sagte sie. Im vergangenen Jahr waren es wohl nur sehr wenige, die die Tickets zurückgegeben haben. „Aber irgendwann muss man Farbe bekennen“, ergänzt sie.

Es ist bei Weitem nicht die einzige Unsicherheit, wenn es um Veranstaltungen in Kremmen geht. Für den 1. Mai ist der „Vorstadtkult“ im Scheunenviertel geplant, der eigentlich auch schon im August 2020 hätte stattfinden sollen. Für den 2. Mai ist in Sommerfeld die Laufveranstaltung „Kremmen läuft“ geplant. „Wir sind Teil des EMB-Cups“, erklärt Andrea Busse. „Aber ob das klappen kann, kann auch in diesem Fall noch keiner sagen.“ Am selben Tag sollen im Kremmener Scheunenviertel die Schlossfestspiele Ribbeck mit einem Shakespeare-Programm gastieren.

Unsicherheiten rund um das Erntefest

Eine große Unsicherheit stellt auch das Erntefest dar. 2020 musste es komplett abgesagt werden. Auch die „Trostveranstaltung“, der Vorstadtkult, konnte dann nicht stattfinden. Geschmückt wurden dann nur die Grundstücke, die schönsten sind prämiert worden. Und 2021? „Wir planen schon“, sagt Andrea Busse, die auch zum Erntefestkomitee gehört. „Auch mit einer B- und C-Variante.“ So könnte ein abgesperrtes Gelände genutzt werden. Und es tritt nur eine Band auf. „Man könnte diesen Auftritt auch digital zur Verfügung stellen.“ Aber das seien alles verschiedene Überlegungen. „Wir wollen diese Varianten noch genau erarbeiten, um etwas möglich zu machen.“

Es handele sich mehr oder weniger um einen Blindflug. „Man muss schon sagen, dass da die Motivation schwindet“, gibt sie zu. „Man bereitet etwas vor, macht verschiedene Varianten, man verschiebt es, dann geht es gar nicht.“ 2021 müsse man wohl auch etwas spontaner sein und vielleicht ein kleines Fest innerhalb von wenigen Tagen oder Wochen planen.

Von Robert Tiesler