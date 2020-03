Bluesnacht auf 22. August verschoben – Theater pausiert

Kremmen

Eigentlich sollte am kommenden Sonnabend im Kremmener Scheunenviertel die Bluesnacht stattfinden. Dann hätten es in vielen der Scheunen Konzerte gegeben. Wegen der aktuellen Bestimmungen zur Eindämmung des Corona-Virus musste das Event jedoch abgesagt werden. Aber es gibt einen neuen Termin. Die Bluesnacht ist auf den 22. August verschoben worden, alle Tickets bleiben gültig. „Wir haben alle Leute benachrichtigt, und bislang gab es nicht eine Kartenrückgabe“, sagte Andreas Dalibor, der die Bluesnacht ins Leben gerufen hatte, am Mittwoch.

Auch im Theater „Tiefste Provinz“ finden derzeit keine Programme statt. „Wir haben alles bis zum 19. April abgesagt“, so Theaterchef Andreas Dalibor. Er geht davon aus, dass diese Frist verlängert werden müsse. Darüber will er dann gegebenenfalls noch informieren. Für die abgesagten Veranstaltungen werden neue Termine gesucht.

Am 14. März fand im Theater die bislang letzte Veranstaltung statt. Quelle: Robert Roeske

Am 14. März fand die bislang letzte Vorstellung statt. „Wir hatten vorher viele Anrufe, ob wir noch weitermachen.“ Die laufenden Kosten halten sich im Theater in Grenzen, allerdings hat Andreas Dalibor in eine neue Heizungsanlage investiert. Er hofft, dass die Besucher die gekauften Tickets behalten und die Ersatztermine abwarten.

Von Robert Tiesler