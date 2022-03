Brand in Sommerfeld: Feuerwehr Kremmen muss Wohnung löschen

Sommerfeld

Zahlreiche Feuerwehren eilten am Freitagmittag (11. März) mit Blaulicht und Signalhorn in den Löwenberger Weg nach Sommerfeld. „Dort ist gegen 11.10 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer in einer alten Stallanlage ausgebrochen, in der auch eine Wohnung ausgebaut war“, berichtete Christin Knospe, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord. Der Bewohner befand sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht im Haus, so dass es glücklicher Weise keine Verletzt gab.

„Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen stellten sie zunächst nur Rauch aus dem Gebäude fest“, erklärte die Polizeisprecherin weiter. Dann wurden auch die Flammen bestätigt. „Die Kameraden der Feuerwehr löschten und konnten gegen 12 Uhr ’Feuer aus’ vermelden.“ Das Gebäude wurde stark beschädigt, so dass auch die Wohnung nicht mehr bewohnbar ist. Wie es zu dem Brand kam, soll nun ein Brandursachenermittler klären. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unklar.

„Alle Feuerwehren der Stadt Kremmen waren im Einsatz“, bestätigte die Kremmener Feuerwehr. Auch die Drehleiter sei mit im Einsatz gewesen. Zwei Trupps unter Atemschutz waren in das Gebäude gegangen, um den Brand zu löschen. Nach rund zwei Stunden konnten sich die Brandschützer wieder auf den Weg in ihre Gerätehäuser machen.

Von Stefanie Fechner