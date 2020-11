Kremmen

Von der Kremmener Schulküche aus werden ab dem 1. Januar 2021 keine Lieferdienste mehr angeboten. Das teilte Kremmens Bürgermeister Sebastian Busse ( CDU) am Donnerstagabend den Stadtverordneten mit.

Bislang war es möglich, dass sich beispielsweise Unternehmen und auch Kremmener Senioren Essen in der Schulküche an der Straße der Einheit bestellen konnten und es sich auch bringen lassen konnten. Das wird nach dem Jahreswechsel nicht mehr möglich.

Für die Stadt Kremmen, die die Schulküche finanziert, sei der Lieferdienst unwirtschaftlich, so der Bürgermeister am Freitag auf Nachfrage. Aus betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten sei es künftig nicht machbar, das Essen auszufahren. Der Aufwand sei gestiegen, die Preise auch. Das Essen werde in der Kremmener Schulküche komplett hergestellt, es gebe dort keine Fertigprodukte.

Essen aus der Stadtschulküche in Kremmen. Quelle: Robert Tiesler

Die Einkaufspreise dafür seien in den vergangenen Monaten gestiegen, um wirtschaftlich zu arbeiten, müsste beim Bringdienst der Preis für das Essen erheblich erhöht werden, so Busse weiter. Die Fremdlieferungen würden einen hohen Aufwand für die Mitarbeiter der Schulküche bedeuten. Zwar würden die gelieferten Essen nur einen Anteil von zehn Prozent an den gesamten ausgeteilten Mahlzeiten ausmachen, aber 40 Prozent des Aufwandes, erklärte Sebastian Busse am Freitag.

Die neue Regelung bedeute aber nicht, dass Schul-, Hort- oder Kitafremde künftig nicht mehr in der Schulküche essen können. Wenn es die aktuellen Pandemieregeln wieder zulassen, können weiterhin alle Interessenten dort essen oder sich das Essen dort selbst abholen. „Es geht nur um die Lieferung“, so der Bürgermeister.

Laut neuer Essengeldsatzung bekommen die Kinder der Grundschulen ab 2021 keine Essenmarken mehr, sondern die Eltern zahlen einen monatlichen Pauschalbetrag.

Von Robert Tiesler