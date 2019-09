Kremmen

„Im Oberen Rhinluch – Unser schönes Naturerbe“, so lautet der Titel des Naturfotobuches, das der Kremmener Landschaftsförderverein Oberes Rhinluch nun in der zweiten Auflage hat drucken lassen. „Wir freuen uns sehr, dass wir in nur sieben Monaten fast 1000 Bücher in der Region und bundesweit per Postversand verkaufen konnten“, so der Vereinsvorsitzende Sebastian Partzsch. „Das zeigt uns, dass es ein großes Interesse daran gibt, über die einheimische Natur mit kurzen Texten und vielen schönen Naturfotografien mehr zu erfahren.“

Das 224 Seiten umfassende Buch hat 32 Kapitel, in denen über die Naturbesonderheiten der Region berichtet wird. 32 Texte werden durch 240 teils großformatige Naturfotografien ergänzt. Detlef Hase, der Initiator des Buchprojektes, sagt: „Das Buch soll eine Werbung sein für die Region, für den Schutz der einheimischen Natur und auch für die ehrenamtliche Naturschutzarbeit.“

Morgenstimmung. Quelle: Förderverein Oberes Rhinluch/Detlef Hase

Anlass für das Buchprojekt seien erhebliche Probleme in der Region: Die intensive Landwirtschaft mit ihren großen Mais- und Rapsfelder und den überdüngten Grünlandflächen lasse immer weniger Raum für eine abwechslungsreiche Flora und Fauna, so heißt es im Verein. Zugleich nehme in der Gesellschaft das Wissen über die einheimische und schützenswerte Tier- und Pflanzenwelt immer mehr ab. Und der Naturschutz gerate auch noch in schwierige Konflikte mit dem Klimaschutz, wenn zahlreiche Windräder in den Wald gestellt oder große Solaranlagen im Kranichrastgebiet Rhin-/Havelluch errichtet würden, das als europäisches Vogelschutzgebiet internationale Bedeutung habe. „Hinzu kommt, dass dem ehrenamtlichen Naturschutz die Kräfte schwinden, denn die aktiven Vereinsmitglieder werden immer älter, und es fehlen die jüngeren Kräfte, die das ausgleichen“, so Sebastian Partzsch.

Zehn Vereinsmitglieder haben im Herbst 2017 ein Redaktionsteam gebildet und alle Texte und Fotografien dem Verein für den guten Zweck kostenlos zur Verfügung gestellt. „Gemeinsam wurde dann an den Texten und an dem Buchlayout gefeilt. Nur den Druck konnten wir nicht selber machen“, berichtet Detlef Hase.

Storch im Luch. Quelle: Helga Mueller-Wensky/Landschaftsförderverein Oberes Rhinluch

Die Mitglieder des Landschaftsfördervereins hoffen, dass auch die zweite Auflage ein „regionaler Bestseller“ wird.

Das Buch kann per Mail an naturerbe@oberes-rhinluch.de oder unter 033055/2 20 99 bestellt werden. Es wird auch in der Museumsscheune in Kremmen verkauft.

