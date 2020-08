Kremmen

Es sind in den nächsten Tagen wieder sehr hohe Temperaturen zu erwarten. Nicht die Menschen, auch das Stadtgrün leidet in der Hitze. Zwar werde durch den Wirtschaftshof in Kremmen eine regelmäßige Bewässerung garantiert, bei den zu erwartenden Temperaturen sei dies jedoch nicht ausreichend.

Der Kremmener Bürgermeister Sebastian Busse sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Kremmen möchten daher die Bürger der Stadt und der Ortsteile dazu aufrufen, Bäume und Sträucher vor ihren Haustüren, in ihrem Wohnumfeld oder näheren Umgebung die ein oder andere Kanne Wasser zu spendieren. Auch ältere und große Bäume freuen sich über die Unterstützung.

„Die letzten Sommer haben zu großen Trockenschäden im städtischen Baumbestand geführt, die es aufzuhalten gilt“, so der Bürgermeister. Mit zahlreichen Nachpflanzungen sei bereits versucht worden, diese Schäden auszugleichen, doch alle Mühe sei vergebens, wenn der Bestand nicht erhalten werden könne.

Besonders effektiv sei es, in den Morgen- und Abendstunden zu gießen. Es müssten keine riesigen Mengen sein, wenn in geeigneten Abständen Wasser zugeführt werde.

Von MAZonline