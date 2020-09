Kremmen

In der kommenden Woche beginnen in Kremmen die Wahlen zum Bürgerhaushalt 2021. Anders als in anderen Kommunen in Oberhavel finden die Wahlen dezentral in allen Ortsteilen statt. Kremmen als Ortsteil und die Dörfer drumherum haben ihre eigenen Budgets und können Vorschläge sammeln, die den eigenen Ort betreffen. 50 000 Euro sind im Haushalt der Stadt für den Bürgerhaushalt vorgesehen. Jeder Ortsteil bekommt aus dem Topf 5000 Euro. Was übrig bleibt, wird je nach Einwohnerstärke auf die Ortsteile aufgeteilt.

Sommerfeld macht bei den Wahlen am Montag, 7. September, den Anfang. Die Wahl findet von 18.30 bis 19.30 Uhr auf dem Sommerfelder Sportplatz statt. Zur Wahl steht die Begrünung mit Frühjahrsblumen, das würde 200 Euro kosten. Eine weitere Idee ist Weihnachtsbeleuchtung für die Kremmener Straße für 2300 Euro. Eine weitere Blühinsel im Dorf würde 500 Euro kosten. Die Einrichtung eines W-Lan-Hotspots im Sommerfelder Gemeinderaum würde mit 200 Euro zu Buche schlagen. 6000 Euro würde ein Geschwindigkeitsanzeiger vor der Kita in Sommerfeld kosten.

Anzeige

In Flatow ist die Wahl zum Bürgerhaushalt am Dienstag, 8. Septemer, von 18 bis 19 Uhr auf dem Sportplatz. Die Liste der Wahlvorschläge ist lang. Drauf stehen drei neue Weihnachtssterne für die Hauptstraße für 1350 Euro, die Erneuerung der Akustikanlage in der Friedhofshalle für 1550 Euro, zusätzliche Bänke auf dem Friedhof und im Dorf für 1200 Euro, eine Stromanschlusssäule am Denkmal für 4000 Euro, Streetbuddys im Gartenweg für 150 Euro, ein Papierkorb am Kinderspielplatz für 150 Euro, ein Insektenhotel für 1000 Euro, ein öffentlicher Bücherschrank für 1000 Euro, die finanzielle Unterstützung des „Tages der offenen Tür“ der Feuerwehr Groß-Ziethen/Staffelde/Flatow im Wert von 500 Euro und ein Geschwindigkeitsanzeiger für die Straße des Friedens für 2500 Euro. Abgelehnt worden sind eine Heizungsanlage für die Feuerwehr und ein behindertengerechter Zugang zum Gemeindehaus – beides ist zu teuer, um es mit dem Bürgerhaushaltsmitteln finanzieren zu können.

Weitere MAZ+ Artikel

Beetzer wählen im Naschgarten

Die Beetzerführen ihre Wahl am Sonnabend, 12. September, durch. Treffpunkt ist um 15 Uhr am Naschgarten in der Seestraße, Ecke Mühlenweg. Eine Stunde sei für die Wahl vorgesehen. Auf der Wahlliste stehen Infotafeln über die Beetzer Geschichte für 700 Euro, ein Stromanschluss für den Naschgarten für 4000 Euro, zwei Abfallbehälter für den Naschgarten für 400 Euro, eine Fahne für die Adventszeit für 100 Euro, eine neue Eingangstür für die Feuerwehr für einen noch ungenannten Betrag, für eine Bepflanzung am Beetzer See für 250 Euro, für zwei überdachte Sitzgelegenheiten am See für 2000 Euro und Hinweisschilder über ein Badeverbot für Hunde und Pferde am See für 150 Euro. Abgelehnt worden ist die Herstellung des alten Stichkanals am Beetzer See. Begründung: Das wäre zu teuer für den Bürgerhaushalt geworden.

Alle Kremmener Ortsteile können außerdem über eine Ausgabe in Höhe von 500 Euro für die Aktion „Müll aus dem Wald“ abstimmen, ebenso für 100 Nistkästen für Kremmen und die Ortsteile für 4000 Euro. Die Nistkästen würden an öffentlichen ­Gebäuden und Bäumen angebracht werden. Abgelehnt worden auf dieser Liste ist eine Spaziermeile für Hunde ohne Leinenpflicht. Es sei kein passendes Grundstück dafür vorhanden, so die Begründung. Die Miete oder Pacht über mehrere Jahre sei zudem nicht über den Bürgerhaushalt realisierbar.

Weitere Termine für Kremmen und Groß-Ziethen

Zwei weitere Wahltermine stehen schon fest. In Kremmen findet die Wahl zum Bürgerhaushalt am Montag, 21. September, von 18 bis 19.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses statt. In Groß-Ziethen wird am Montag, 28. September, von 18 bis 19 Uhr im Sitzungsraum des Bürgerhauses gewählt. Was dort auf den Listen steht, ist aber derzeit noch nicht bekannt.

Von Robert Tiesler