Der Kremmener Bürgerhaushalt geht in die vierte Runde. Die Bürgerinnen und Bürger der Stadt haben wieder die Möglichkeit, über einen Teil des städtischen Haushaltes mitzubestimmen. Für den Bürgerhaushalt sind 50 000 Euro eingeplant, teilt Bürgermeister Sebastian Busse ( CDU) mit.

„Beim letzten Bürgerhaushalt war die Beteiligung sehr hoch, und es wurden bereits viele Vorschläge umgesetzt“, sagte er. So haben die Kinder in Kremmen ein neues Bodentrampolin bekommen, in Sommerfeld gibt es eine neue Tischtennisplatte, es gab das Fontanefest in Kremmen und die Feuerwehrfeier in Flatow. Außerdem wurden Weihnachtsbeleuchtungen für Flatow, Groß-Ziethen, Sommerfeld und Hohenbruch angeschafft. Am Beetzer See fanden Arbeiten an der Wiesenbühne statt.

Jede Einwohnerin und jeder Einwohner Kremmens ab zwölf Jahren kann an der Abstimmung über den Bürgerhaushalt mitmachen. Im jüngsten Kremmen-Magazin gab es einen Vordruck, der ausgeschnitten werden kann. Dort können bis 30. Juni Vorschläge notiert und an die Stadtverwaltung geschickt werden.

Über die Vorschläge wird danach in den jeweiligen Kremmener Ortsteilen diskutiert und entschieden.

