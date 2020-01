Kremmen

Einen runden Geburtstag muss man groß feiern. Kremmens Bürgermeister Sebastian Busse ( CDU) ist am Dienstag 40 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass gab er am Nachmittag auf dem Spargelhof einen Empfang.

Glückwünsche gab es auch von Diana Bethke, sie ist Revierpolizistin in Kremmen. Quelle: privat

Es kamen Mitglieder aus den Kremmener Vereinen, politische Weggefährten und Freunde. Sie überreichtem dem Jubilar viele Geschenke. Mit der Familie will Sebastian Busse am kommenden Wochenende feiern.

Seit 2017 ist der nun 40-Jährige Bürgermeister in Kremmen. Zuvor war er Ortsvorsteher in Staffelde. Seit 2003 lebt er mit seiner Familie im Dorf, er war von Kremmen der Liebe wegen dorthin gezogen. Er lebt in einem haus mit seiner Frau Annekatrin, der Tochter Charlotte und Sohn Moritz. Bis zu seinem beruflichen Wechsel ins Kremmener Rathaus arbeitete er als Werkstoffprüfer und war bei einer Berliner Firma angestellt.

Von MAZonline