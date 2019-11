Kremmen

Kremmens Bürgermeister Sebastian Busse ( CDU) will in den nächsten Wochen verstärkt in die Ortsteile und führt mit den jeweiligen Ortsvorstehern eine gemeinsame Sprechstunde durch. „So sollen alle Kremmener Einwohner die Gelegenheit zu einem persönlichen Gespräch haben“, sagt er. Werde das Angebot gut angenommen, sollen weitere Termine folgen.

Am Montag, 25. November, um 18 Uhr ist die Sprechstunde im Bürgerhaus in Hohenbruch, am Dienstag, 3. Dezember, um 17 Uhr im Gemeindezentrum in Staffelde und 18 Uhr im Gemeinderaum in Sommerfeld, am Mittwoch, 4. Dezember, um 17 Uhr in der Seniorenbegegnungsstätte in Kremmen, am Donnerstag, 5. Dezember, um 18 Uhr in der Alten Schule in Groß-Ziethen, am Mittwoch, 11. Dezember, um 18 Uhr in der Turnhalle in Beetz und am Montag, 16. Dezember, um 18 Uhr im Gemeinderaum in Flatow.

Von MAZonline