Bundespräsidentenwahl: Das erzählt Kandidatin Stefanie Gebauer über den Tag in Berlin

Kremmen

18 plus x – das war ihr großes Ziel – und das hat sie nicht nur erreicht, sondern weit überschritten. Für die Kremmenerin Stefanie Gebauer war der Sonntag ein erfolgreicher Tag, auch wenn sie, wie erwartet, nicht Bundespräsidentin geworden ist. Bei der Abstimmung der Bundesversammlung am Sonntagmittag im Paul-Löbe-Haus bekam sie 58 Stimmen, das sind 40 mehr als ihre Freie-Wähler-Fraktion hatte.

„Ich bin glücklich“, sagte sie am Nachmittag in einem Telefonat mit der MAZ während ihrer Rückfahrt nach Kremmen. Los ging es schon am Sonnabendnachmittag mit einem Coronatest, am Abend nahm sie an einem Essen mit den Freien Wählern teil. Gemeinsam mit ihrem Mann Gordon übernachtete sie in einem Berliner Hotel, wo am Sonntag um 6.10 Uhr der Wecker klingelte. Um 8.30 Uhr nahmen sie an einem Gottesdienst in der Marienkirche am Berliner Fernsehturm teil. Danach ging es ins Regierungsviertel, ins Paul-Löbe-Haus. „Das ist an sich schon beeindruckend“, sagte sie. Ihr Mann durfte dabei sein, sei immer in ihrer Sichtweite gewesen. Vor der eigentlichen Sitzung hatte sie kurz Gelegenheit zu einem Smalltalk mit Frank-Walter Steinmeier, der dann später mit großer Mehrheit als Bundespräsident wiedergewählt worden ist.

Stefanie Gebauer (r.) mit den Kandidaten. Quelle: AP/JOHN MACDOUGALL

Ihr Anliegen, warum sie sich der Wahl stellt, konnte Stefanie Gebauer am Vormittag auch beim Sender Phoenix überbringen. „Ich möchte Frauen inspirieren, sich was zu trauen und auch mutig zu sein“, sagte sie in dem Live-Interview. Ein Interview für die Deutsche Welle gab sie auch auf Englisch.

Die vielen Begegnungen an diesem Sonntag haben sie beeindruckt, sagte sie. Angesprochen hat sie auch den Linken-Politiker Gregor Gysi, der ja schon mal in Kremmen, im Theater „Tiefste Provinz“ war. Er solle doch mal wiederkommen, habe sie zu ihm gesagt.

Von Robert Tiesler