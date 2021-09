Bundestagswahl 2021: Beetz ist die Kremmener SPD-Hochburg

Kremmen

Kremmen hatte einen besonderen Wahlhelfer. Bürgermeister Sebastian Busse half am Sonntagnachmittag im Kremmener Briefwahllokal in der Stadtparkhalle. Auch sonst lief alles reibungslos, im Rathaus wollte die erste Wählerin schon um 7.45 Uhr an die Wahlurne. Sie mussten warten.

Mit einer Wahlbeteiligung von 76,7 Prozent liegt Kremmen leicht unter dem Bundesschnitt. Die SPD holte dort das beste Ergebnis. Bei den Erststimmen konnte Uwe Feiler (CDU) mit seinen Traktorplakaten in Kremmen offenbar Eindruck machen, denn er landete, im Gegensatz zu seiner Partei, auf Platz 2, die AfD landete auf Platz 3 – bei den Zweitstimmen sah es umgekehrt aus.

Gutes Ergebnis für Stefanie Gebauer (Freie Wähler)

Weil Stefanie Gebauer, die Bundestagskandidatin der Freien Wähler in Kremmen lebt, holte sie dort auch für ihre Partei ein sehr gutes Ergebnis. Im Briefwahlbezirk 1 in Kremmen holte sie sogar mehr als 20 Prozent. Die AfD hingegen ist in Flatow besonders stark – mit 30,2 Prozent bei den Zweitstimmen lag die Partei im Dorf besonders weit vorn.

Bei der CDU fällt der besonders schlechte Endstand in Beetz auf. Dort scheint Uwe Feiler nicht gut angekommen zu sein – er kommt gerade mal auf 11,1, seine Partei gar auf 7,6 Prozent. Im Gegenzug holte dort die SPD sehr starke 36,6 Prozent.

Das Ergebnis aus Kremmen gibt es hier.

Von Robert Tiesler