Kremmen

Bei der Bundestagswahl 2021 in Kremmen war auch Bürgermeister Sebastian Busse Wahlhelfer. Am Sonntagnachmittag hatte er seine Arbeit im Briefwahlbüro in der Stadtparkhalle aufgenommen. „Wir haben in der Mehrzweckhalle fünf Briefwahllokale eingerichtet, und wir sind mehr als 30 Wahlhelfer“, erzählte er.

Das Team im Wahllokal im Kremmener Rathaus. Quelle: Robert Tiesler

Auch im Wahllokal im Kremmener Rathaus herrschte am Sonntagnachmittag gute Stimmung. „Alle sind freundlich“, sagte Wahlhelferin Andrea Busse. Man habe eigentlich damit gerechnet, dass es Probleme mit Maskenverweigerern geben könnte. „Das war aber nicht der Fall.“ Wer sie vergessen hatte, für den gab es Ersatz im Wahllokal.

Fahne am Rathaus. Quelle: Robert Tiesler

Die erste Wählerin war sogar schon um 7.45 Uhr am Wahllokal. „Sie durfte um diese Zeit natürlich noch nicht wählen.“ Erst um 8 Uhr ging es los. „Aber sie durfte sich über den ordnungsgemäßen Zustand der Wahlurne überzeugen“, erzählte Andrea Busse.

Von Robert Tiesler