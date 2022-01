Sommerfeld

Der Sommerfelder CDU-Politiker Frank Bommert hat die Werte-Union am Dienstag verlassen. Das teilte der Vorsitzende der CDU in Oberhavel und stellvertretende Landesvorsitzende seiner Partei am Mittwoch in einem MAZ-Gespräch mit. Hintergrund ist die Kandidatur von Max Otte als Bundespräsident. Der CDU-Mann und Vorsitzende der Werte-Union, ist zuvor jedoch nicht von der eigenen Partei, sondern von der AfD als Bundespräsidentenkandidat vorgeschlagen worden.

„Das war der letzte Sargnagel“, so Frank Bommert zu seiner Entscheidung, die konservative Basisbewegung zu verlassen. Allerdings sagte er auch, dass er während seiner Mitgliedschaft bei keiner Versammlung der Werte-Union gewesen sei. Eingetreten sei er in einer Zeit „als die CDU anders in der Führung aufgestellt war.“ Mit der Wahl von Friedrich Merz zum neuen Vorsitzenden der CDU habe sich die Situation für ihn sowieso geändert.

Frank Bommert: Max Otte ist „selbstverliebt“

Max Otte bezeichnet er als „selbstverliebt“. Otte, der nun aus der CDU ausgeschlossen werden soll, habe politisch kalkuliert. Mit der AfD auf diese Weise zu paktieren „geht gar nicht“, so Frank Bommert weiter. „Ich halte das für vollkommen irre.“ Er glaube auch nicht, dass ihn aus den Reihend der CDU jemand bei der Wahl zum Bundespräsidenten im Februar wählen würde.

Bommert, der als konservatives CDU-Mitglied gilt, hat zu verschiedenen Anlässen mehrfach betont, sich von der AfD scharf abzugrenzen und keinerlei Zusammenarbeit zwischen CDU und AfD zuzulassen.

Von Robert Tiesler