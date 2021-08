Kremmen

„Meine Mutter ruft aus meiner Heimatstadt Freiburg an”, so beginnt jede Folge von Sebastian Lehmanns Radiocomedy „Elterntelefonate”, die auf radioeins vom rbb und als Podcast in der ARD-Audiothek zu hören ist. Am Freitag, 6. August, gibt es die live in Kremmen. Lehmann ist zu Gast bei „Kunst & Beeren“, Am Kanal 16. Lehmann ist Mitglied der größten Lesebühne Deutschlands, der Lesedüne, und hat zahlreiche Bücher geschrieben. Zuletzt erschienen „Mit deinem Bruder hatten wir ja Glück – Telefonate mit meinen Eltern“ (Goldmann) und sein Roman „Parallel leben” (Voland & Quist).

Wie alle echten Berliner kommt Sebastian Lehmann eigentlich aus Süddeutschland. Deswegen muss er oft mit seinen Eltern in der badischen Provinz telefonieren. Dabei unterhalten sie sich über seine brotlose Kunst, die politische Grundstimmung im Land und die Konsistenz von Gummibärchen.

Beginn ist um 19 Uhr, der Eintritt kostet 7,25 Euro. Tickets gibt es an der Abendkasse und unter www.kunst-beeren.de.

