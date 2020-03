Beetz/Flatow

Kremmens Bürgermeister Sebastian Busse weist darauf hin, dass die bereits geladenen Ortsbeiratssitzungen in Beetz am 24. März und in Flatow am 25. März nicht stattfinden.

Derzeit sind in Kremmen bis auf Weiteres alle kommunalpolitischen Versammlungen ausgesetzt.

Von MAZonline