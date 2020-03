Kremmen

In Anbetracht der aktuellen Entwicklungen bei der Verbreitung des Corona-Virus sei es erforderlich, besondere Schutzmaßnahmen zu treffen. Das teilte Kremmens Bürgermeister Sebastian Busse ( CDU) am Dienstag mit.

„Aus Gründen der Gesundheitsvorsorge werden alle Kremmener/innen und Gäste gebeten, die Stadtverwaltung nur in Ausnahmefällen persönlich aufzusuchen und sich zunächst per Telefon oder E-Mail an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu wenden“, sagte er. Das Rathaus bleibe bis einschließlich 19. April verschlossen. Das Rathaus ist erreichbar unter 033055/9980.

Sebastian Busse werde in den nächsten Wochen auch keine Besuche zu Geburtstagen oder Hochzeitsjubiläen durchführen. „Dies vor dem Hintergrund, dass gerade ältere Menschen oftmals anfälliger für Erkrankungen sind“, so der Bürgermeister. „Die Gesundheit steht immer an erster Stelle. Selbstverständlich werden die Jubilare nicht vergessen und erhalten Post vom Bürgermeister.“

Zudem finden bis auf Weiteres auch keine Ortsbeiratssitzungen statt.

Von MAZonline