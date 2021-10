Coronafall in der Flatower Kita „Zwergenland“

Flatow

In der Flatower Kita „Zwergenland“ gab es einen Positivtest im Bereich des Kitapersonals. Das bestätigte Ivonne Pelz, die Pressesprecherin des Landratsamtes in Oberhavel, am Freitag. „Das Gesundheitsamt hat 25 Kontaktpersonen ermittelt“, erklärte sie. „Für sie wurde eine häusliche Quarantäne angeordnet.“ Diese soll am kommenden Montag auslaufen.

Wie Kremmens Hauptamtsleiterin Manuela Nebel am Freitag sagte, habe die Kita deshalb vorübergehend geschlossen werden müssen. „Es ist ja eine kleine Einrichtung.“

Laut Ivonne Pelz war eine „Freitestung“ von der Quarantäne nach fünf Tagen möglich. Ob die Kita am Montag wieder geöffnet ist, konnte Manuela Nebel am Freitag noch nicht sagen.

Gesundheitsamt appelliert: Selbsttestungen sorgfältig durchführen

Mit einer Inzidenz von 112,8 sind die aktuellen Werte in Oberhavel weiterhin hoch. „Mit der insgesamt ansteigenden Sieben-Tages-Inzidenz nehmen aktuell auch die Positivfälle in Gemeinschaftseinrichtungen wie Kitas und Schulen wieder zu“, teilte Ivonne Pelz weiter mit. In diesem Zusammenhang bitte das Gesundheitsamt des Landkreises Oberhavel darum, die regelmäßigen Selbsttestungen für Schulkinder ernst zu nehmen und sorgfältig durchzuführen.

Zudem gebe es auch den Appell durch die Mitarbeitenden des Gesundheitsamtes an alle Eltern, von den Impfangeboten für Kinder ab zwölf Jahren Gebrauch zu machen.

Oberhavel: Die nächsten Impftermine

Der Landkreis Oberhavel bietet auch in den kommenden Tagen wieder die mobilen Impfungen gegen das Coronavirus an. Am heutigen Sonnabend, 30. Oktober, von 9 bis 16 Uhr, in der Sporthalle der Grundschule Nord, Rigaer Straße 1 in Hennigsdorf und von 10 bis 16 Uhr im Rathaus in Hohen Neuendorf, Oranienburger Straße 2; am Montag, 1. November, von 12 bis 16 Uhr, im Oranienpark (vor Kaufland), Friedensstraße in Oranienburg; am Mittwoch, 3. November, von 12 bis 16 Uhr, im Berufsförderungswerk Berlin-Brandenburg e.V., Kastanienallee 25 in Mühlenbeck; am Donnerstag, 4. November, von 15 bis 19 Uhr bei Pflanzen-Kölle, Rosenstraße 48 in Borgsdorf. Die Impfungen erfolgen mit dem Vakzin des Herstellers Biontec/Pfizer. Möglich sind Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen.

Von Robert Tiesler