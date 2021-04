Coronavirus: Auch Kremmen bekommt ein Testzentrum

Kremmen

In vielen Orten in Oberhavel werden in diesen Wochen Corona-Testzentren eröffnet. In der kommenden Woche soll nun auch Kremmen so eine Teststation bekommen. Das teilte Bürgermeister Sebastian Busse am Freitag mit.

Das Testzentrum soll voraussichtlich am Mittwoch, 14. April, eröffnet und in der Stadtparkhalle an der Ruppiner Chaussee errichtet werden. Nähere Einzelheiten dazu gibt es am Montag bei einem Pressetermin.

Wer sich sicher sein möchte, gesund zu sein, um zum Beispiel ältere Verwandte zu besuchen, kann so ein Testzentrum aufsuchen und sich von einem geschulten Personal testen zu lassen. Das Ergebnis gibt es in der Regel nach guten 15 Minuten. Dafür gibt es auch eine schriftliche Bestätigung.

Von MAZonline