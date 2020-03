Coronavirus: Feste abgesagt, Bluesnacht auf der Kippe

Kremmen

Wegen des Coronavirus und den Sicherheitsmaßnahmen sind nun auch in Kremmen diverse Veranstaltungen abgesagt.

„Der Seniorenbeirat der Stadt Kremmen sagt auf Grund der aktuellen Situation, dass am 21. März stattfindende Frühlingsfest in den Räumen der Sana-Klinik in Sommerfeld ab“, teilte Wolfgang Engel vom Seniorenbeirat am Freitag mit. „Karten behalten ihre Gültigkeit für das dann am 26. September hoffentlich stattfindenden Herbstfestes.“

Jürgen Nikolaizik vom „Sommerfelder Seniorentreff“ kündigte am Freitag an, dass bis auf Weiteres die Termine für das geplante Schwimmen in der Sana-Klinik entfallen.

Abgesagt ist auch das Sportfest des Kremmener Sportvereins. Das teilte Bürgermeister Sebastian Busse am Freitag mit. Geschlossen wird ab Sonnabend auch das Tourismusbüro im Scheunenviertel und die Bibliothek.

Was die Veranstaltungen im Sommer betrifft, da sei die Lage abzuwarten, so Sebastian Busse weiter.

Ob die Bluesnacht am 28. März im Scheunenviertel stattfindet, ist noch offen. Der Bürgermeister kündigte am Freitag ein Empfehlungsschreiben an die Scheunenbetreiber an. „Wir empfehlen, die Veranstaltung abzusagen.“ Er wolle dazu in der kommenden Woche eine Antwort, sagte er.

Norbert Stolley vom Restaurant „Coldehörn“ teilte am Freitag allerdings mit, dass das Lokal am Abend der Bluesnacht auf jeden Fall geschlossen sein werde.

Der FC Kremmen hat zudem seinen Trainingsbetrieb eingestellt. Der Bürgermeister will die Vereine der Stadt anschreiben. Er empfiehlt einen Stopp des Spiel- und Trainingsbetriebes.

Von Robert Tiesler