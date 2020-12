Flatow

Der Gottesdienst am Heiligabend, 24. Dezember, auf dem Sportplatz in Flatow, ist wegen der stark ansteigenden Zahlen von Corona-Erkrankungen abgesagt. So lautet eine Mitteilung aus der evangelischen Gemeinde. Die Kirchenglocken in Flatow sollen zur geplanten Gottesdienstzeit am um 15:30 Uhr im Glockenturm läuten.

Gemeindeglieder und alle, die den Wunsch verspüren in die Kirche zu kommen, haben am Heiligabend in der Zeit von 15.30 bis 16.30 Uhr die Möglichkeit, die Kirche für ein stilles Gebet kurzzeitig zu besuchen. Dabei sollten Abstandsregeln beachtet und ein Mund-Nase-Schutz getragen werden.

Von MAZonline