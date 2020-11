Kremmen

Um einen normalen Ablauf in den Kremmener Kitas mit den derzeitigen Einschränkungen gewährleisten zu können, bittet Bürgermeister Sebastian Busse um Unterstützung. Er bittet die Eltern, die Betreuung des Kindes „auf ein notwendiges Maß zu reduzieren. Wir sind sehr dankbar, wenn Eltern oder Personensorgeberechtigte die Möglichkeit haben, ihr Kind später in die Einrichtung zu bringen und/oder das Kind früher von der Einrichtung abzuholen.“ Eventuell bestehe für einige die Möglichkeit, das Kind oder die Kinder für einen bestimmten Zeitraum zu Hause zu betreuen.

In dem Zusammenhang verweist Busse auf die Kita-Kostenbeitragssatzung der Stadt Kremmen. Gemäß Paragraf 17 Absatz 9 würden bei einer Abwesenheit von mehr als 16 aufeinanderfolgenden Tagen die Beiträge zurückerstattet. Busse weiter: „Bitte geben Sie an die Kindertageseinrichtung die Information weiter, inwiefern Sie uns dabei unterstützen können. Über jegliche Unterstützung Ihrerseits sind wird sehr dankbar. Für uns alle ist die derzeitige und langanhaltende Situation der Covid-19-Pandemie schwierig. Umso wichtiger ist es, dass wir in so einer Zeit zusammenhalten und uns gegenseitig unterstützen.“

In der Nachbargemeinde Oberkrämer musste in Bötzow eine Kita nach mehreren Coronafällen vorübergehend geschlossen werden.

Von MAZonline