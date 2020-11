Kremmen

Die Leute vom Kremmener Modelleisenbahnverein müssen in diesem Jahr ihren „Tag der offenen Tür“ absagen. Er hätte am Nikolaustag, 6. Dezember, stattgefunden. „In unseren Räumlichkeiten können wir die erforderlichen Hygienemaßnahmen für eine größere Anzahl Personen nicht einhalten“, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung des Vereins. „Wir haben lange überlegt und diskutiert und sind zu diesem Entschluss gekommen, zur Sicherheit unserer Besucher und der Vereinsmitglieder.“

Nach dem Lockdown ab Mitte März dieses Jahres konnten die Mitglieder seit Anfang Mai wieder basteln. „So sind einige Baufortschritte zu verzeichnen, die wir, sobald es wieder möglich ist, gern präsentieren möchten. Wir hoffen, dies im Frühjahr zu verwirklichen“, so steht es in der Mitteilung. Die Bitte des Vereins lautet: „Bis dahin, liebe Modelleisenbahnfreunde/innen, vergesst uns nicht! Wenn ihr uns unterstützen möchtet, findet ihr unsere Bankverbindung auf unserer Internetseite www.modelleisenbahn-kremmen.de.“ Eine Spendenbescheinigung werde gern ausgestellt.

Auf der Internetseite sind auch einige Fotos zu finden, die die Arbeit des Vereins dokumentieren. Anfang 2019 hatten sich die Mitglieder entschlossen, die alte Modellbahnplatte abzureißen. In den folgenden Monaten entstanden auf einer neuen Platte völlig neue Welten – unter anderem einen Abschnitt, der Kremmen darstellt.

