Kremmen

Inzwischen sind Veranstaltungen zwar sowieso schon bis Ende November verboten worden, aber in der evangelischen Gemeinde in Kremmen ist davor schon entschieden worden, dass die Martinsfeste am 10. November in Kremmen und am 11. November in Sommerfeld in diesem Jahr ausfallen. Normalerweise gibt es in und an der Nikolaikirche immer einen kleinen Martinsumzug mit Pferd. In Sommerfeld findet in der Regel aus diesem Anlass das Martinsspiel statt.

„Wir wollten in Sommerfeld das Fest sowieso schon nur draußen machen mit einem kleinen Imbiss“, erklärt Matthias Dill, der in der Kirchengemeinde für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Weil in dieser Woche aber die konkreten Vorbereitungen beginnen sollten, musste abgewägt werden, was geht und was nicht. „Wir haben abgesagt.“ Durch die am Mittwoch bekannt gewordenen neuen Verordnungen zur Eindämmung des Coronavirus hätten die beiden Veranstaltungen dann sowieso abgesagt werden müssen.

Und was passiert zu Weihnachten ?

Mehr und mehr rückt aber auch schon das Weihnachtsfest in den Blickpunkt. Gottesdienste dürfen zwar auch laut der aktuellen Verordnung stattfinden, aber mit großen Abständen. Heiligabend aber sind die Kirchen in der Regel voll. Da müssen also andere Lösungen her, und überall in der Region wird derzeit überlegt, wie Weihnachten in den Kirchen über die Bühne gehen könnte.

Wie Matthias Dill erklärte, soll der Kremmener Heiligabend-Gottesdienst in diesem Jahr auf dem Marktplatz stattfinden. In Sommerfeld könnte er am Denkmal vor der Kirche durchgeführt werden. Auch in Beetz und Staffelde sind an diesem Abend Gottesdienste geplant, aber konkrete Entscheidungen seien dort noch nicht getroffen worden.

Von Robert Tiesler