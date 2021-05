Kremmen

Eigentlich sollte das Verdi-Opernevent „Nabucco“ in Kremmen bereits im Sommer 2020 stattfinden. Aber wegen der Sicherheitsmaßnahmen rund um das Coronavirus musste die Veranstaltung abgesagt werden. Doch auch der Termin am 5. August 2021 kann nicht eingehalten werden. Wie der Veranstalter mitteilte, muss auch dieser Termin wieder verschoben werden. „Aufgrund der aktuellen Sachlage und somit unsicherer Planungsgrundlage kann die Veranstaltung leider nicht stattfinden“, sagt Julia Stolze vom Pauli Veranstaltungsbüro.

„Die Veranstaltungsverbote, Abstandsregelungen, Besucherbegrenzungen und unvorhersehbaren Auflagen zur Eindämmung der weiteren Ausbreitung von Covid-19 betreffen alle unserer Open-Air-Opern in diesem Jahr. Diese Ausnahmesituation stellt die Künstler, uns und die gesamte Veranstaltungsbranche vor riesige Herausforderungen, Kultur in gewohnter Form wieder live erlebbar zu machen.“

Man hoffe auf die Geduld der Kulturfans und darauf, dass die schon gekauften Tickets nicht zurückgegeben werden. „Sie unterstützen die gesamte Kulturbranche, in dem Sie Ihre Karten für den neuen Termin behalten“, so Julia Stolze weiter. „Wir freuen uns den nun feststehende Ersatztermin verkünden zu können.“ Die Oper „Nabucco“ soll nun am Donnerstag, 30. Juni 2022, um 20 Uhr an der Seelodge in Kremmen stattfinden. Alle Tickets bleiben gültig. Zu bekommen sind sie bei den bekannten Vorverkaufsstellen ab 54 Euro.

Der Veranstalter wirbt damit, dass man „Nabucco“ mit dem weltberühmten Gefangenenchor wenigstens einmal unter freiem Himmel und in einer grandiosen Inszenierung erlebt haben müsse. Open Air-Produktionen bedeuten für jedes Opernensemble eine besondere künstlerische Herausforderung. Hier gelte es Aufführung und Ambiente der Spielstätte zu einem unvergesslichen Opernspektakel zu vereinen.

Von MAZonline