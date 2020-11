Kremmen

Eigentlich hätten an diesem Wochenende im Kremmener Theater „Tiefste Provinz“ zwei Veranstaltungen stattgefunden. Am Freitag wäre der Kabarettist Martin Buchholz im Scheunenviertel aufgetreten. Am Sonnabend hätte das Konzert mit „Schneewittchen“ stattgefunden. Beide Veranstaltungen fallen aus. Das Kabarett ist ganz abgesagt, „Schneewittchen“ wird 2021 im Theater auftreten.

„Ich gehe davon aus, dass wir in diesem Jahr nichts mehr veranstalten können“, sagt Theaterchef Andreas Dalibor. Die Konzerte mit Bell, Book & Candle waren alle fast ausverkauft – unter den Coronaregeln mit Abständen hätten sie auch ohne neuen Lockdown abgesagt werden müssen. Sie sind auf den Herbst 2021 verschoben. „Alle Künstler haben ein Grundverständnis für die Situation, auch wenn sie jetzt jeden Euro umdrehen müssen“, so Dalibor.

Von Robert Tiesler