Kremmen

Coronatests sind in Kremmen auch am Pfingstwochenende möglich. Das teilte Bürgermeister Sebastian Busse am Donnerstag mit.

Die Firma Medica OHV, die auch das Testzentrum in der Kremmener Stadtparkhalle an drei Tagen in der Woche betreibt, wird am Pfingstwochenende eine mobile Teststation auf dem Kremmener Spargelhof einrichten. Getestet wird am Sonnabend, 22. Mai, und am Pfingstsonntag, 23. Mai, jeweils in der Zeit von 10 bis 17 Uhr.

Ob auch am Pfingstmontag, 24. Mai, auf dem Spargelhof getestet wird, stehe noch nicht fest. Geschäftsführer Dennis Gerber wolle dies davon abhängig machen, wie das Testangebot im Allgemeinen auf dem Spargelhof angenommen werden werde. Sollte der Zuspruch über das Pfingstwochenende positiv sein, werde das Testzentrum aus der Stadtparkhalle am Pfingstmontag auch auf den Spargelhof verlagert.

Ein entsprechender Hinweis und eine Wegbeschreibung werden in diesem Falle an der Stadtparkhalle angebracht. Auch auf der Internetseite der Stadt Kremmen werde so früh wie möglich über den Standort des Testortes am Pfingstmontag informiert werden.

Von MAZonline