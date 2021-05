Coronavirus: Vier weitere Personen in Oberhavel verstorben

Oberhavel

Vier weitere Menschen sind durch die Folgen des Coronavirus verstorben. Das meldete am Mittwoch das Gesundheitsamt in Oberhavel. Ein 69-jähriger Hennigsdorfer, eine 66-jährige Kremmenerin sowie ein 59-jähriger und ein 60-jähriger Mann aus dem Mühlenbecker Land sind verstorben. Seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 sind in Oberhavel 266 Personen Todesopfer zu beklagen.

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für Oberhavel lag am Mittwoch bei 68,6. Bisher sind im Landkreis insgesamt 8.218 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Seit Dienstag wurden 16 Neuinfektionen registriert.

Die Gesamtzahl der Covid-19-Fälle seit Beginn der Pandemie verteilt sich wie folgt auf die Kommunen im Landkreis: Birkenwerder: 288 (+1), Fürstenberg: 325 (+0), Glienicke: 387 (+0), Gransee: 283 (+0), Großwoltersdorf: 40 (+0), Hennigsdorf: 1100 (+1), Hohen Neuendorf: 998 (+1), Kremmen: 254 (+2), Leegebruch: 265 (+0), Liebenwalde: 167 (+0), Löwenberger Land: 292 (+0), Mühlenbecker Land: 532 (+2), Oberkrämer: 487 (+0), Oranienburg: 1736 (+9), Schönermark: 19 (+0), Sonnenberg: 28 (+0), Stechlin: 48 (+0), Velten: 455 (+1), Zehdenick: 530 (-1), ohne Angabe des Wohnortes: 1.

Von MAZonline